كين عن هدف دياز: لحظة ساحرة ولمسة مذهلة!

أشاد الإنجليزي هاري كين بـ"اللمسة الساحرة" التي قدمها الكولومبي لويس دياز، والتي وجهت الضربة القاضية وأسهمت في إقصاء بايرن ميونيخ الألماني لريال مدريد الإسباني وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد فوزه ذهاباً 2-1، تخلّف بايرن ثلاث مرات في الشوط الأول من مباراة الإياب، في أمسية قدّم فيها ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بـ15 لقباً، أداءً قوياً ومعهوداً على الساحة الأوروبية.

وكانت النتيجة متعادلة 4-4 في مجموع المباراتين عندما سجل دياز هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 89، قبل أن يضيف الفرنسي ميكايل أوليسيه هدفاً آخر في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وضرب بايرن موعداً نارياً مع حامل اللقب الفرنسي باريس سان جيرمان، بعدما فاز 4-3 في مباراة الإياب و6-4 في مجموع المباراتين.

وقال كين للصحفيين: "أعتقد أنه حتى في الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة، شعرت أننا كنا الفريق الذي يحاول صنع الفارق".

وأضاف "بدأوا يشعرون بالإرهاق قليلاً، وأحيانا لا يتطلب الأمر سوى لحظة، لحظة ساحرة، لمسة ختامية مذهلة أو تمريرة غير عادية".

وتابع "في هذه الحالة، كانا هدفين رائعين من لوتشو (دياز) وميكايل (أوليسيه) لحسم المباراة لصالحنا، وهذا ما يدور حوله دوري أبطال أوروبا".

وأردف قائد منتخب إنجلترا "أحيانا قد تكون الفريق المسيطر وتخسر، لذلك من الجميل أن نتأهل ونفوز في هذه المباراة".

وأشاد كين بصبر فريقه الذي ساعده على تجاوز عقبة مدريد، معلّقاً: "التقلبات بين الصعود والهبوط طوال الشوط الأول كانت فريدة من نوعها إلى حد كبير".

وأضاف "بقينا في أجواء المباراة وتحلّينا بالصبر، خصوصاً في الشوط الثاني، وكنا نعلم أنه كلما تقدّم الوقت سنصبح أقوى".

وتابع "بدنياً كنا هذا الموسم أقوياء جداً في الدقائق العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة، وهذا ما حدث. استغللنا فرصنا عندما احتجنا إليها في النهاية".

وأصبح كين بهدف في الشوط الأول، أول لاعب إنجليزي في أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يسجل 50 هدفاً في جميع المسابقات خلال موسم واحد منذ 1930-1931.

وقال كين لشبكة "تي أن تي": "إنه مكافأة على الكثير من العمل الشاق الذي قمنا به، ليس أنا فقط، بل الفريق بأكمله. لم يكن ذلك ممكناً من دون اللاعبين من حولي، وبالنسبة لي الأمر يتعلق فقط بمواصلة المشوار".