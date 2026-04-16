أربيلوا: اللحظة المؤلمة حسمت المواجهة أمام بايرن

اعتبر مدرب ريال مدريد الإسباني ألفارو أربيلوا، أن المباراة أمام بايرن ميونيخ الألماني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (3-4)، حُسمت بعد طرد لاعب وسطه الفرنسي إدواردو كامافينجا في الدقيقة 86، مضيفاً أن «الأمر مؤلم لنا بالطبع».

وأضاف أربيلوا: «حُسمت المباراة عند تلك اللقطة. الأمر مؤلم لنا بالطبع. هذا شيء لا يمكننا التحكم به».

وكان ريال مدريد قد خسر ذهاباً على أرضه في ملعب سانتياغو برنابيو (1-2)، لكنه تقدم ثلاث مرات في ميونيخ أمام بايرن (1-0 ثم 2-1 و3-2)، قبل أن يسقط في النهاية 3-4 في مباراة إياب أسطورية ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقبيل هدف التعادل الثالث لبايرن ميونيخ الذي سجله الكولومبي لويس دياز بتمريرة حاسمة من جمال موسيالا، تلقى كامافينجا بطاقة صفراء ثانية، ما أدى إلى طرده، بسبب تصرف غير رياضي، تمثّل في احتفاظه بالكرة خلال تنفيذ ركلة حرة لصالح الفريق المضيف، بهدف منعه من لعب الكرة بسرعة.

وقال أربيلوا: «هذا الطرد لا يفهمه أحد. إنه أمر مؤسف، لكن الحكم قرر ذلك. كان لدينا انطباع بأنه لم يكن يعلم أنها البطاقة الصفراء الثانية. كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل مختلف. لاعبو بايرن أبلغوه بسرعة بأنها البطاقة الثانية».

وتابع: «هذا النوع من الخسائر مؤلم، لقد خرجنا من المنافسة. لعبنا بعدوانية، ولو عاد بي الزمن لاخترت التشكيلة نفسها التي دفعت بها الليلة. كنّا نعلم أننا سنعاني في الشوط الثاني، ومن المؤسف أننا لم نتمكن من استغلال فرصنا».

وأضاف «الأمر مؤلم، لكن يجب أيضاً تهنئة بايرن. أنا المسؤول عند الخسارة وأتحمل هذه المسؤولية. منذ أن عُيّنت مدرباً، قدمت كل ما لدي. سندافع عن هذا الفريق».

وبخروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا، وابتعاده في الدوري المحلي عن برشلونة المتصدر (بفارق تسع نقاط قبل سبع جولات من النهاية)، يتجه النادي «الملكي» نحو موسم بلا ألقاب للمرة الثانية توالياً من دون أي تتويج محلي أو أوروبي، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2006.