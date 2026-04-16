«القوس والسهم» يعلن الصاعدين إلى نهائي دوري اكتشاف المواهب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم قائمة اللاعبين المتأهلين وأنديتهم إلى الدور النهائي من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب موسم 2025–2026، والذي يُنظمه الاتحاد بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وتحت إشراف وزارة الرياضة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز التكامل مع برامج الاتحادات الرياضية الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان تتويجاً للمراحل التمهيدية التي شهدت مشاركة واسعة ومنافسات قوية بين الأندية والأكاديميات، عكست التطور الملحوظ في مستوى المواهب الناشئة، وأكدت نجاح النهج المؤسسي في اكتشاف وصقل الرياضيين في سن مبكرة.

ومن المقرر أن تُقام المرحلة النهائية الأحد المقبل على ملاعب نادي شرطة الشارقة، بمشاركة الأندية المتأهلة التي حققت أفضل النتائج وفق نظام البطولة المعتمد.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن هذه المرحلة تمثل محطة محورية في مسار البرامج الوطنية لاكتشاف المواهب، حيث سيتم من خلالها تقييم الأداء الفني للمشاركين واختيار نخبة من اللاعبين المتميزين للانضمام إلى برامج التطوير والرعاية باللجنة، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف: «يمثل الدور النهائي من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب ترجمة حقيقية لتوجهات وزارة الرياضة، وانعكاساً للدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة لتطوير الرياضة الوطنية، نحن نؤمن بأن الاستثمار في اكتشاف المواهب ورعايتها هو الأساس لبناء مستقبل رياضي مستدام، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى دعم برامج الوزارة، وتعزيز جاهزية الرياضيين للانتقال إلى مستويات تنافسية أعلى وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة».

وأكدت هنادي خليفة الكابوري، رئيسة الاتحاد، أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الرياضة الوطنية، مشيرةً إلى أن دوري اكتشاف المواهب يعزز من فعالية برامج الاتحاد، ويسهم في توسيع قاعدة اللاعبين المؤهلين للمراحل التنافسية المتقدمة.

ويُعد دوري الإمارات لاكتشاف المواهب في القوس والسهم إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز منظومة اكتشاف وصقل المواهب، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل رياضي مستدام قائم على التميز والتنافسية.