مبابي يُحطم الأرقام القياسية!

علي معالي (أبوظبي)

لا يزال كيليان مبابي على الرغم من خسارته 3-4 وإقصاء ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ بمجموع 4-6 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، محور الاهتمام بما قدمه، حيث سجل هدفه الـ 15 في البطولة الأوروبية هذا الموسم، معادلاً بذلك رقم كريم بنزيمة لأكثر عدد أهداف يسجلها لاعب فرنسي في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتوقف مبابي عند هذا الحد، بل حطم المهاجم الفرنسي أيضاً الرقم القياسي الذي كان ملكاً لليونيل ميسي، حيث أصبح مبابي أصغر لاعب يصل إلى 70 هدفاً في دوري أبطال أوروبا وهو في عمر 27 عاماً و116 يوماً، أي قبل ميسي بحوالي 3 أسابيع، إذ سجل ميسي الرقم القياسي القديم في سن 27 و134 يوماً.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مبابي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 10 أهداف خارج الأرض في موسم واحد، ويعكس هذا أداءه المستقر وقدرته على التألق في المباريات الكبيرة.