حلم شباب الأهلي في «مربع النخبة» يصطدم بالفلبيني إيثريدج

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

تصطدم طموحات شباب الأهلي في بلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعقبة بارزة تتمثل في حارس مرمى بوريرام يونايتد التايلاندي، الدولي الفلبيني نيل إيثريدج، وذلك في المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء السبت على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن ختام مباريات الدور ربع النهائي.

ويسعى «الفرسان» المتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2015، إلى مواصلة مشواره القاري بعد تأهله المستحق على حساب تراكتور الإيراني في دور الـ16 بالفوز 3-0، في محاولة لبلوغ «مربع الذهب»، ومواصلة الحلم نحو تحقيق اللقب القاري الأول.

في المقابل، يدخل بوريرام يونايتد المواجهة بطموح كتابة التاريخ، عبر بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى، بعدما كان أفضل إنجازاته السابقة التوقف عند ربع النهائي، في مشاركاته السابقة، أبرزها 2013 والموسم الماضي.

ويعيش الفريق التايلاندي حالة معنوية مثالية، بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي للمرة الخامسة توالياً، وهو ما يعزّز طموحاته القارية ليصبح ثاني نادٍ تايلاندي يبلغ هذا الدور، بعد نادي بي إي سي تيرو عام 2003.

ورغم أن المواجهة تبدو أسهل على الورق لشباب الأهلي، فإن الأنظار تتجه نحو الحارس إيثريدج، الذي لعب دور البطولة في تأهل فريقه إلى ربع النهائي، بعدما قاد بوريرام لتجاوز ملبورن سيتي الأسترالي بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، حيث تصدى لركلتين حاسمتين.

ويملك الحارس الفلبيني، البالغ من العمر 34 عاماً، خبرة طويلة في الملاعب الإنجليزية، إذ سبق له تمثيل أندية عدة أبرزها كارديف سيتي وبرمنجهام سيتي، كما يُعد أول لاعب من جنوب شرق آسيا يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرز بشكل لافت مع كارديف سيتي، حيث ساهم في صعود الفريق إلى «البريميرليج» عام 2018.

ويمثل إيثريدج نقطة القوة الأبرز في صفوف الفريق التايلاندي، بفضل خبرته وقدرته على التعامل مع اللحظات الحاسمة، خصوصاً في ركلات الجزاء، ما يجعله اختباراً حقيقياً لهجوم شباب الأهلي في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول.

وتحمل مواجهة السبت بين شباب الأهلي وبوريرام طابعاً حاسماً، حيث يسعى «الفرسان» لتأكيد حضوره القاري ومواصلة الحلم، في حين يراهن بطل تايلاند على صلابته الدفاعية وتألق حارسه لمواصلة مغامرته الآسيوية.

وتنطلق اليوم مواجهات الدور ربع النهائي، بلقاء السد القطري مع فيسيل كوبي الياباني، ويلعب غداً الأهلي السعودي حامل اللقب فريق جوهور دار التعظيم الماليزي، فيما يلعب الاتحاد السعودي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في مواجهات لا تقل إثارة.