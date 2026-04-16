طرح تذاكر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي



معتز الشامي (أبوظبي)

طرحت رابطة المحترفين تذاكر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يجمع بين العين والوحدة يوم الجمعة الأول من مايو المقبل عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة «بلاتينيوم ليست»، تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع التذاكر إلكترونياً، لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.

وكان العين قد تأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على النصر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تفوّق الوحدة على الجزيرة بنتيجة 3-1 في مجموع اللقاءين.

وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها بإتاحة الدخول مجاناً للأطفال والسيدات وكبار السن، بحيث تستلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.