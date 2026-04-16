الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
طرح تذاكر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

معتز الشامي (أبوظبي)
طرحت رابطة المحترفين تذاكر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يجمع بين العين والوحدة يوم الجمعة الأول من مايو المقبل عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة «بلاتينيوم ليست»، تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع التذاكر إلكترونياً، لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.
وكان العين قد تأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الفوز على النصر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي، فيما تفوّق الوحدة على الجزيرة بنتيجة 3-1 في مجموع اللقاءين. 
وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها بإتاحة الدخول مجاناً للأطفال والسيدات وكبار السن، بحيث تستلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.

6 متطلبات تشغيلية لرفع جاهزية المدارس والحضانات للطوارئ
العودة التدريجية للتعليم الحضوري.. مرونة في الدوام المدرسي وتعليق الطابور الصباحي
حلم شباب الأهلي في «مربع النخبة» يصطدم بالفلبيني إيثريدج
«نيويورك أبوظبي» تنجز دراسة بحثية لمقاومة الصدمات
روما على صفيح ساخن.. صراع جاسبيريني ورانييري يهدد الاستقرار
