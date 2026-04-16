الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
النصر يستعيد لقب دوري الشباب السلة بعد غياب 6 سنوات

النصر يستعيد لقب دوري الشباب السلة بعد غياب 6 سنوات
16 ابريل 2026 14:15

 
علي معالي (دبي)
استعاد فريق النصر لقب بطولة دوري الشباب لكرة السلة بعد غياب 6 مواسم، وتفوق على الوصل في المباراة النهائية بنتيجة 65-61، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، قام بتتويج البطل والوصيف سالم المطوع أمين عام الاتحاد.
شهدت المباراة قمة المتعة والإثارة بين الفريقين، انتهى الشوط الأول بتقدم النصر 37-28، وكاد الوصل (حامل اللقب) أن يخطف المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث تعادل الفريقان61-61، ولكن العميد النصراوي نجح في تحقيق انتصار مثير وسط تألق عدد من لاعبيه بفارق 4 نقاط في النهاية.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث فاز الجزيرة على الشارقة 74-70، في مباراة هي الأخرى جاءت قوية وقدم خلالها الجزيرة مستوى مميز، ووصل فارق النقاط في بعض أوقات المباراة إلى 10 نقاط لمصلحة الجزيرة.

