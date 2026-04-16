دار الزين تترقب بطل «كأس الإمارات للطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى «دار الزين» مساء الغد، حيث تستضيف صالة نادي العين في السابعة المواجهة المرتقبة بين العين وبني ياس في نهائي كأس الإمارات للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

وتحسم القمة المنتظرة هوية بطل رابع ألقاب فئة الرجال في الموسم الجاري، بعد تتويج النصر بلقبي كأس الاتحاد والدوري، فيما أحرز بني ياس لقب السوبر، لتبقى «الأغلى» مسك ختام الموسم.

وبلغ بني ياس النهائي بعد مشوار قوي، إذ تخطى الوصل في ربع النهائي بنتيجة 3-1، قبل أن يتفوق على حتا في نصف النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

في المقابل، شق العين طريقه إلى النهائي بعد فوزه المثير على شباب الأهلي 3-2 في ربع النهائي، قبل أن يحسم مواجهة الجزيرة في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

ويبحث «الزعيم» عن استعادة أمجاده في البطولة، وتحقيق لقبه السادس، والأول منذ موسم 2017-2018، فيما يتطلع «السماوي» إلى إضافة لقبه الثالث بعد تتويجه في موسمي 2006-2007 و2022-2023.

ويحمل النهائي هذا العام طابعاً خاصاً، تزامناً مع إطلاق حملة «فخورين بالإمارات»، التي تعكس تلاحم الأسرة الرياضية مع الوطن، وتؤكد استمرار القطاع الرياضي في أداء دوره الحيوي بثقة وثبات، رغم التحديات.

وأكد عبدالعزيز إبراهيم السلمان، الأمين العام لاتحاد الطائرة، أن إقامة النهائي في هذا التوقيت تحمل رسالة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، مشيراً إلى أن الرياضة ستظل جزءاً أصيلاً من استقرار الدولة ومسيرتها التنموية.

وأضاف: «تمثل حملة «فخورين بالإمارات» مشاعر الأسرة الرياضية، وتعكس وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، ومواصلة العمل والعطاء بروح وطنية واحدة».

ودعا اتحاد الكرة الطائرة جماهير اللعبة إلى الحضور والمشاركة في هذا الحدث، ليكون النهائي مناسبة تجمع بين المتعة الرياضية والتعبير الصادق عن حب الوطن.

وعلى صعيد آخر، تُوّج شباب الأهلي بطلاً لـ«دوري الشباب»، عقب فوزه على الوصل 3-1 في المباراة النهائية التي أُقيمت على صالة نادي مليحة بالشارقة، بعدما قلب تأخره في الشوط الأول (23-25) إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية (25-23,25-22,25-23).

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حصد العين المركز الثالث بعد فوزه على الجزيرة 3-1، في اللقاء الذي أُقيم على صالة نادي الوصل.