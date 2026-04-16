50 دقيقة فقط كافية لنفاد تذاكر مباراة الوصل والنصر السعودي



معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل فريق الوصل تحضيراته على ملعبه استعداداً للمواجهة المرتقبة مساء الأحد أمام النصر السعودي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا2، في السادسة مساء على استاد زعبيل بدبي، وسط ترقب كبير حول المباراة التي يحتاج «الفهود» للظفر بها من أجل بلوغ نصف نهائي البطولة التي يحلم جماهير الإمبراطور بالمنافسة على لقبها.

وعملت شركة الكرة بنادي الوصل خلال الأيام القليلة الماضية، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، لحسم ملف استضافة البطولة المجمعة للتصفيات بالدور ربع ونصف النهائي، بالإضافة لحل أزمة تذاكر المباريات، حيث فرض الاتحاد الآسيوي سيناريو يصعب من مبيعات التذاكر للجماهير المستهدفة، بينما تحركت شركة الكرة لضمان حصول مشجعي الفريق على التذاكر المخصّصة لهم، والتي بيعت بأكثر من 90% من نسبة المقاعد مقابل 10% لجماهير النصر، وقد نفدت التذاكر بالكامل خلال 50 دقيقة فقط من طرحها.

وتطبق شركة الكرة آلية جديدة للحصول على التذكرة لمنع السوق السوداء لإعادة بيع التذاكر، حيث يفرض النظام الجديد تقديم «رمز الباركود» للتذكرة قبل دقائق من الدخول للمدرجات.

وعلى الجانب الآخر، يفرض الجهاز الفني للوصل سياجاً من السرية حول تفاصيل التدريبات أو اللاعبين المصابين المستبعدين من المباراة، باستثناء سفيان بوفتيني، الذي يغيب تلقائياً بسبب البطاقات الملونة، ولن يشارك في المباراة وبالتالي لم يشارك في التدريبات بداعي إيقافه من قبل شركة الكرة.

فيما عدا ذلك، يرغب فيتوريا في إعداد أسلحة الفريق الهجومية، وزيادة جرعات الانسجام التكتيكي بينها، حيث دخل الفريق معسكراً مغلقاً قبل عدة أيام من المباراة، بداعي فرض حالة من التركيز والجدية على جميع اللاعبين.

ويحتاج الوصل إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بحجم وقيمة النصر السعودي المرشح الأول للظفر باللقب، ما يضع الفريق تحت الضغوط، بينما يركز فيتوريا على تصحيح بعض السلبيات في التمركز الدفاعي لمنع انطلاقات لاعبي النصر السعودي المتوقع أن يلعب على استغلال الأخطاء التكتيكية والدفاعية، ويتوقع أن يصل النصر السعودي غدا إلى دبي ويدخل في معسكر تحضيري للقاء على أن يؤدي التدريبات على ملعب الفهود في ليلة المباراة.