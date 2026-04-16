الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

«الجوجيتسو» يضع الاستراتيجية المتكاملة لمنظومة تطوير الناشئين

16 ابريل 2026 17:06

أبوظبي (الاتحاد)
يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو تعزيز مستقبل اللعبة في الدولة، عبر منظومة متكاملة لتطوير فئة الناشئين، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أُسس الرياضة وتوجيه مسار نموها بشكل منهجي ومستدام.
وجاء النمو المتسارع لرياضة الجوجيتسو في الدولة نتيجة استراتيجية طويلة الأمد يقودها الاتحاد، الذي وضع فئة الناشئين في صميم أولوياته، من خلال برامج تطويرية متدرجة تركز على تنمية المهارات الفنية وترسيخ القيم الرياضية، مثل الانضباط والثقة بالنفس.
وتشهد البطولات المحلية وبرامج التدريب المختلفة على مستوى الدولة إقبالاً متزايداً من الأطفال على ممارسة الجوجيتسو في سن مبكرة، ضمن مسار تطويري منظم يعتمد على التدريب المستمر والمشاركة المنتظمة في البطولات، ما يسهم في اكتساب اللاعبين الخبرات والتقدم ضمن منظومة واضحة المعالم.
ويعتمد الاتحاد نهجاً تكاملياً يجمع بين التدريب والتنافس، عبر أجندة سنوية تضم أكثر من 20 بطولة، توفّر للاعبين من مختلف الفئات العمرية فرصاً منتظمة للاحتكاك التنافسي وتطوير الأداء.
وفي هذا السياق، يبرز نموذج التطوير الاحترافي الذي يعتمده اتحاد الجوجيتسو، والقائم على الربط بين قاعدة الممارسة المجتمعية ومستويات الأداء التنافسي، من خلال مسار متدرج يدعم اللاعبين في مختلف مراحلهم، ويجعل البطولات محطة رئيسية في عملية التطوير.
من جانبه، قال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نركّز على بناء قاعدة قوية ومستدامة للعبة من خلال الاستثمار في فئات الناشئين والشباب، عبر برامج منتظمة تنفذ بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أجندة بطولات تنافسية تتيح للاعبين التقدم وفق منهجية واضحة».
وأضاف: «نشهد تزايداً مستمراً في عدد اللاعبين الذين يتدرجون ضمن هذه المنظومة، ومع توفر البيئة الداعمة والمشاركة المنتظمة في البطولات، نعمل على إعداد جيل مؤهل للمنافسة على أعلى المستويات».
وفي إطار هذه المنظومة، تقدم أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو نموذجاً عملياً لتطبيق هذا النهج، حيث تضم حالياً أكثر من 200 لاعب ولاعبة ضمن مختلف الفئات العمرية، وتقدّم حصص تدريبية منتظمة على مدار أيام الأسبوع.
وتركّز الأكاديمية على تطوير اللاعبين الناشئين عبر منهجية متكاملة تجمع بين تنمية المهارات الفنية وتعزيز الجانب الذهني، إذ يتدرج اللاعبون في فهم تفاصيل النزالات، واكتساب القدرة على التكيف مع أنماط مختلفة من المنافسين.
من جانبه، قال مايكل راموس، مدرب في أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو: «نركّز في هذه المرحلة على بناء الفهم العميق لدى اللاعبين، بحيث يدركون أسباب تنفيذ الحركات وليس فقط آلية أدائها، ولذلك نولي أهمية كبيرة لعناصر التمركز والسيطرة واتخاذ القرار».
وأضاف: «تشكل البطولات محطة أساسية في عملية التطوير، حيث يبدأ اللاعبون بربط ما تعلموه خلال التدريب مع الواقع التنافسي، من خلال مواجهة خصوم مختلفين والتكيف مع أساليب متنوعة، وتبقى الاستمرارية العنصر الأهم لتحقيق تطور مستدام».

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©