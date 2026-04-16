في «الشامبيونزليج».. «العوامل البشرية» تضرب «التوقّعات الخوارزمية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

تحدثت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن توقعات الكمبيوتر العملاق الخاص بـ«أوبتا»، بنوع من «التهكّم»، فيما يتعلّق بمُمثلها الوحيد في دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد، حيث نشرت تقريراً بعنوان «الكمبيوتر السوبر يُقلّل من الأتليتي مرة أخرى»، وقالت إنه منح الفريق الإسباني النسبة الأقل بين «الـ4 الكبار»، في إمكانية بلوغه المباراة النهائية، كأنه لم يتعلّم «درس» رُبع النهائي أمام برشلونة.

ونقلت الصحيفة أن «الجهاز الآلي المُتطوّر» منح الأفضلية كاملة لكل من، أرسنال وبايرن ميونيخ، في التأهل إلى النهائي الكبير، بنسبة 73.4% للفريق الإنجليزي، مقابل 61.28% لنظيره الألماني، على حساب أتلتيكو وباريس، مانحاً نسبة 38.72% للفرنسي «حامل اللقب»، و26.6% لـ«كتيبة سيميوني»، وهو ما تراه مُجحفاً لكليهما.

«ماركا» قالت في سياق طرحها المُعتاد لمثل هذه التقارير، إن الأرقام والإحصاءات «المُجرّدة» تُعبّر عن التطور الذي يُحيط بلعبة كرة القدم في الحقبة الحديثة، ويُقدّم مؤشرات علمية وفنية تصدق أحياناً، لكن العامل البشري وحماس الفرق وظروف المباريات، لا تزال عوامل مؤثرة جداً، تقلب الأمور والتوقعات «الذكية» رأساً على عقب.

وبعيداً عن تقرير الصحيفة الإسبانية، الذي يبدو مُحقّاً بالفعل، فإن المُتابع لمثل هذه التوقعات «الآلية»، يُدرك أنها تتغيّر من جولة إلى الأخرى، ومن مرحلة إلى التي تليها، حسب النتائج والأداء الرقمي، إلا أن قياس «العامل البشري» لا يُمكن التكهّن به أبداً، ولهذا تتغيّر النسب أحياناً، بل وتتحوّل إلى اتجاه مُعاكس تماماً في بعض المرات.

بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا تحديداً، رغم وجود مثل هذه التقلبات والاختلافات في بطولات كُبرى أخرى، فإن توقّعات «الكمبيوتر العملاق» كانت تميل إلى منح برشلونة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، على حساب أتلتيكو مدريد، بفارق كبير جداً، إذ بلغت نسبة تفضيلها لـ«البارسا» 68%، مقابل 32% فقط لـ«الأتليتي»، بل إن احتمال وجود برشلونة كان أكبر من باريس سان جيرمان، في تلك المرحلة المتقدمة، حيث حصل «الأمراء» على 59.6%.

ومع الاعتراف بحُسن توقعها لـ«الثُلاثي الآخر»، خاصة أرسنال وبايرن ميونيخ، إلا أن الواقع وأرض الملعب، كادا يُهديان ريال مدريد عودة تاريخية غير عادية، على حساب «البافاري»، ورغم نجاح أتلتيكو في تجاوز برشلونة بالفعل، فإن الأخير كان قريباً جداً من «الريمونتادا» هو الآخر، في حين أن باريس لم يجد أي صعوبة على الإطلاق في الإطاحة بليفربول، في مواجهة منحتها «أوبتا» نسباً متقاربة بين المتنافسيْن.

وحتى الآن، لا يزال الكمبيوتر العملاق يتوقع نسبة تتويج أرسنال باللقب الأوروبي للمرة الأولى، بـ36.75%، مقابل 34.61% لبايرن ميونيخ، وهو ما يسير عليه الأمر في الدوري الإنجليزي أيضاً، بفارق أكبر بينه وبين مانشستر سيتي، لكن الأسابيع الأخيرة تُشير إلى وضع آخر، فنياً وبشرياً، إذ يبدو أن «البايرن» قد يكون الأقرب للتتويج الأوروبي، بل إن الملايين يراهنون على «السيتي» في «البريميرليج»، والأغرب هو استبعاد باريس سان جيرمان من دائرة الضوء، بمنحه نسبة 19.35% للتتويج القاري، لأن «حامل اللقب» يبدو متوازناً ومخيفاً إلى أبعد الحدود حالياً.

الأمر قد لا يبدو غريباً، عند العودة إلى التوقعات الآلية لمراحل سابقة من «الأبطال»، إذ امتلك مانشستر سيتي الحظوظ الأكبر في رأيه، لتجاوز ريال مدريد في دور الـ16، بنسبة 69% لـ«البلومون» مقابل 31% لـ«الريال»، وهو ما لم يحدث، وزاد عليه فوز «الملكي» ذهاباً وإياباً، كما كان لتشيلسي أفضلية في توقعاته، ليتفوق على باريس سان جيرمان، لكن ما حدث كان «اكتساحاً» للبطل الفرنسي، بالفوز 8-2 في مجموع المباراتين.

أما عن توقعاته وقتها لأطراف «المُربّع الذهبي»، فإن أرسنال وبايرن ميونيخ كانا بالفعل هما الأبرز دائماً في هذا الصدد، لكن الفارق بين «البافاري» و«البارسا» على سبيل المثال، لم يتجاوز 5%، حيث حصل الألماني على 49% مقابل 44% للإسباني، الذي لم يبلغ تلك المرحلة على الإطلاق، والطريف أن ليفربول كان المُرشح الرابع معهم، بنسبة 40.1%، لكنه خرج بسهولة على يد «سان جيرمان»، الذي لم يكن يملك وقتها سوى 29.9% لإمكانية تأهله إلى تلك المرحلة، أما «السيتي» فكان لديه نسبة 30.8%، متفوقاً على «الأمراء»، و«الأتليتي» صاحب نسبة 24.6%، مقابل 34.7% لـ«البلوز»، ولم تتحقق أغلب تلك التوقعات، بل جاءت النتائج «صاعقة» فوق رأس «الكمبيوتر العملاق»، لتضرب «خوارزمياته» على الأقل حتى الآن!