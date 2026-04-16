مصرع نجم يوفنتوس وأرسنال السابق في حادث قطار مأساوي



معتز الشامي (أبوظبي)

فُجعت الأوساط الكروية الأوروبية بخبر وفاة الحارس النمساوي ألكسندر مانينجر، عن عمر ناهز 48 عاما، إثر حادث سير مأساوي صباح اليوم الخميس، لينتهي مشوار أحد أبرز حراس المرمى الذين تنقلوا بين كبار الأندية في القارة.

ووفقا لوسائل إعلام نمساوية، فإن مانينجر كان يقود سيارة عائلية عندما اصطدم بقطار عند معبر سكك حديدية يفتقر إلى الحواجز، في حادث وقع نحو الساعة الثامنة وعشرين دقيقة صباحا، ولا تزال الملابسات غير واضحة بشأن ما إذا كانت إشارات التحذير الحمراء تعمل لحظة وقوع التصادم.

ورغم وصول فرق الإسعاف بسرعة إلى موقع الحادث، إلا أنه تم إعلان وفاة الحارس السابق في مكان الحادث، فيما لم تُسجل أي إصابات بين ركاب القطار، الذين بلغ عددهم نحو 25 شخصا، بالإضافة إلى سائقه.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى جانب نادي سالزبورج، أحد الأندية التي دافع عن ألوانها مانينجر، خبر الوفاة، حيث نعى النادي لاعبه السابق بكلمات مؤثرة، معبّرا عن حزنه العميق، ومقدماً التعازي لعائلته وأصدقائه.

وخلال مسيرته، ترك مانينجر بصمة واضحة في الملاعب الأوروبية، حيث خاض 137 مباراة في الدوري الإيطالي، دافع خلالها عن ألوان أندية يوفنتوس وتورينو وسيينا وبولونيا وفيورنتينا، وتوّج بلقب الدوري مع يوفنتوس في موسم 2011-2012 تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، كما خاض 64 مباراة بقميص أرسنال الإنجليزي، وحقق معه لقب الدوري في موسم 1997-1998، ليبقى اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير التي عاصرته.

الرحيل المفاجئ لمانينجر أعاد الحزن إلى الوسط الرياضي، بعدما كان قد أدلى بآخر مقابلة صحفية قبل أيام قليلة فقط، في مشهد يزيد من قسوة الفاجعة التي أنهت حياة أحد أبناء كرة القدم الأوروبية بشكل مأساوي.