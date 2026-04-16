الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين تستضيف نهائي «الاستحقاق» للجولف لحسم أبطال الموسم

العين تستضيف نهائي «الاستحقاق» للجولف لحسم أبطال الموسم
16 ابريل 2026 19:00


العين (وام)
أعلن اتحاد الجولف إقامة نهائي التصنيف العام «EGF Order of Merit Final - بطولة الاستحقاق»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل في نادي العين للفروسية والسباق والرماية والجولف، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الجولف الهواة في الدولة.
وأكد الاتحاد أن البطولة ستشهد مشاركة 56 لاعباً ولاعبة من أفضل لاعبي الجولف الهواة في الإمارات، ممن تأهلوا عبر نتائجهم في جولات الموسم، إلى جانب عدد من الدعوات الخاصة، حيث يتنافسون على ألقاب أفضل لاعب ولاعبة وناشئ للموسم الرياضي 2025-2026.
وتضم قائمة المشاركين نخبة المتأهلين في مختلف الفئات، يتقدمهم أفضل اللاعبين واللاعبات في التصنيف العام للاتحاد، إلى جانب أبرز الناشئين والناشئات، مع استكمال القائمة عبر الدعوات الخاصة، بما يعكس مستوى المنافسة المرتفع في البطولة.
وتقام منافسات الرجال والسيدات على مدار ثلاثة أيام، مع احتساب نتائجها ضمن التصنيف العالمي للهواة «WAGR»، فيما تُخصص منافسات الناشئين ليومي السبت والأحد ضمن البرنامج العام للبطولة.
وتكتسب البطولة أهمية خاصة كونها تمنح نقاطاً مضاعفة في الترتيب العام، ما يجعلها حاسمة في تحديد أبطال الموسم في مختلف الفئات، كما تمثل الفرصة الأخيرة للتأهل إلى بطولة «كأس دبي للغولف»، الحدث الأبرز في أجندة الموسم المحلي.
من جانبه، أكد اللواء (م) عبدالله السيد الهاشمي أن البطولة مسك الختام لموسم استثنائي حافل بالنجاحات، مشيراً إلى أنها تتجاوز كونها منافسة رياضية لتصبح تتويجاً لجهود اللاعبين واللاعبات على مدار الموسم.
وقال إن الاتحاد يهدف من خلال هذه البطولة إلى مواصلة تطوير مستوى الجولف الإماراتي وفتح آفاق أوسع أمام اللاعبين للمشاركة في المحافل الدولية.

الجولف
اتحاد الجولف
نادي العين للرماية والفروسية
عبدالله الهاشمي
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©