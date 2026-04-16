لجنة الحكام تعقد اجتماعها الدوري وتُهنئ طاقم التحكيم الإماراتي



دبي (الاتحاد)

هنأت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، طاقم التحكيم الإماراتي المكون من حكم الساحة عمر آل علي، والحكم المساعد محمد أحمد يوسف، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم بمناسبة اختيارهم للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم 2026، وكذلك تهنئة الحكم الدولي السابق محمد عبدالله حسن لاختياره ضمن المحاضرين المعتمدين لدى «الفيفا» في المونديال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الذي عُقد في مقر الاتحاد بحضور حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة، وإبراهيم عبدالله لعماش، وخميس حسن الشامسي، عضوي اللجنة، ولي بروبرت، مدير إدارة الحكام، وكارلوس أستروزا، المدير الفني، وأحمد يعقوب، المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، ومحمد عشماوي، رئيس قسم العمليات في إدارة الحكام.

وأكدت اللجنة أن النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية جاءت ثمرةً للجهود الكبيرة المبذولة، والتي أسهمت في تحقيق إنجازات جديدة لمنظومة التحكيم الإماراتية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، مشددةً على أهمية الحفاظ على هذه المكتسبات من خلال مواصلة العمل والالتزام بخطط التطوير المستمرة التي تحظى باهتمام ودعم من اتحاد الكرة.

واستعرض الاجتماع نتائج اختبارات دورة الحكام المستجدين التي أُقيمت خلال شهر فبراير الماضي بمشاركة 50 حكماً مستجداً، فيما تم الاطلاع على الترتيبات الخاصة بتنظيم دورة تدريبية لحكام كرة قدم الصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والمقررة إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو المقبل، تحت إشراف المحاضر الدولي بيدرو جالان، وتتضمن تدريب حكام كرة الصالات على تقنية «Video Support» لاستخدامها في مباريات المسابقات المحلية.

كما ناقش الاجتماع توصية الإدارة بتنظيم دورة تدريبية لاستقطاب مقيّمي حكام جدد خلال الشهر ذاته، بما يعزز منظومة التقييم الفني، ويرفد الساحة التحكيمية بكفاءات وطنية جديدة.

وحضر أعضاء اللجنة جانباً من الاجتماع الأسبوعي للحكام الذي شهد مناقشة وتحليل أبرز الحالات التحكيمية التي كانت حاضرة خلال الجولات الماضية لمسابقات الفريق الأول.