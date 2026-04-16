الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بايرن ميونخ بطل أندية أوروبا

16 ابريل 2026 19:13

 
علي معالي (أبوظبي)
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» التصنيف الجديد لأندية القارة بناء على النتائج في دوري الأبطال خلال السنوات الخمس الماضية، وجاء أحدث تصنيف بتربع بايرن ميونخ الألماني على صدارة الترتيب برصيد 146.5 نقطة، متخطياً ريال مدريد الإسباني الوصيف برصيد 144.5 نقطة.
وفي المركز الثالث جاء ليفربول الإنجليزي برصيد 130 نقطة، يليه إنتر ميلان الإيطالي رابعاً برصيد 127 نقطة، وباريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الخامس برصيد 126.5 نقطة.
بينما احتل مانشستر سيتي الإنجليزي المركز السادس برصيد 125.5، يليه أرسنال الإنجليزي في المركز السابع برصيد 113.5، ثم برشلونة الإسباني في المركز الثامن برصيد 113.25 نقطة، وباير ليفركوزن الألماني في المركز التاسع برصيد 105 نقطة، ثم أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز العاشر برصيد 103.75 نقطة.
وكانت أندية بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأرسنال قد تمكنت من التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، مقابل خروج ريال مدريد وبرشلونة وليفربول وسبورتنج لشبونة «البرتغالي».

