تقنية كاميرا الحكم تظهر لأول مرة في إسبانيا بنهائي كأس الملك



معتز الشامي (أبوظبي)

سيشكّل نهائي كأس الملك مساء بعد غد السبت، الذي يجمع بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، الظهور الأول في إسبانيا لتقنية RefCam، أو «كاميرا الحكم» وهي تقنية مبتكرة تروّج لها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، ويأتي إدخالها في هذه المنافسة عقب اتفاق تم التوصل إليه بين الجهتين. وتوفر هذه الكاميرا رؤية غير مسبوقة للعبة من منظور الحكم، ما يتيح للجماهير تجربة إثارة كرة القدم بمستوى اندماج غير مسبوق على أعلى مستوى احترافي.

وسيرتدي خافيير ألبيرولا، الحكم المعين لإدارة النهائي على ملعب لا كارتوخا، كاميرا مدمجة مع ميكروفون في سماعة الرأس الخاصة به، ما يوفّر للبث التلفزيوني، منظورا أقرب وأكثر اندماجاً بالكامل للمباراة.

ولا يقتصر هذا الإطلاق على تقديم تقنية رائدة في إسبانيا فحسب، بل يمثّل أيضاً بداية تطبيقها في لاليجا، حيث سيتم استخدامها في مباراة واحدة في كل جولة بالدوري ابتداء من 22 أبريل الجاري، مما يعزّز التزام المسابقة بتحسين التجربة السمعية البصرية لكرة القدم.

وبعد ظهورها الأول في لا كارتوخا، سيتم دمج RefCam تدريجياً في مباريات رئيسة ضمن الروزنامة، بين برشلونة ضد سيلتا فيجو يوم 22 الجاري، وريال بيتيس ضد ريال مدريد يوم 24 الجاري، وكل من فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد، وبرشلونة ضد ريال مدريد.

وتتكوّن RefCam من كاميرا مدمجة في سماعة الحكم، تنقل رؤية مباشرة من منظور المسؤول التحكيمي أثناء المباراة. وتضع هذه الزاوية المشاهد في قلب الحدث، ما يتيح له تجربة سرعة اللعب، والضغط، وقرب كل لقطة من زاوية جديدة بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النظام الصوت، مما يسهم في فهم أفضل لقرارات التحكيم ويوفّر مستوى جديداً من الشفافية والتقارب مع الجماهير، معزّزاً الصلة بين اللعبة وجمهورها.

ويضمن النظام المطبق في نقل الكاميرا للشاشات، إشارة واضحة ومستمرّة بفضل نموذج اتصال متقدّم يعتمد على هوائيات موزّعة في جميع أنحاء الملعب، ما يضمن النقل السليم إلى وحدة الإنتاج. كما توفّر الكاميرا إعادة إنتاج ممتازة للألوان وتقنيات تثبيت متقدمة، وهي عناصر أساسية لدمجها في البث المباشر.

ويأتي إدخال RefCam ضمن استراتيجية لاليجا لمواصلة تطوير طريقة استهلاك كرة القدم، مع التركيز على تجارب أكثر اندماجاً وقرباً وتميّزاً، ولا يعزّز هذا المورد الجديد البث التلفزيوني فحسب، بل يفتح أيضاً فرصاً جديدة في المجال الرقمي، مما يسهّل إنشاء محتوى مبتكر ولقطات مميزة من منظور فريد: منظور الحكم.