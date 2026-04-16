برناردو سيلفا.. حان وقت وداع مانشستر سيتي



لندن (أ ف ب)



يغادر البرتغالي الدولي برناردو سيلفا مانشستر سيتي نهاية الموسم بعد تسعة أعوام قضاها في صفوف النادي، وفق ما أعلن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، وانضم صانع الألعاب البالغ 31 عاماً إلى سيتي في عام 2017، وخاض منذ ذلك الحين 450 مباراة بقميص فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، محرزاً 19 لقباً كبيراً، بينها ستة ألقاب دوري ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا.

خلال مسيرته مع نادي مدينة مانشستر، سجل سيلفا 76 هدفاً وقدّم 77 تمريرة حاسمة حتى الآن.

ودخل البرتغالي أخيراً قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث عدد المشاركات في تاريخ مانشستر سيتي، متجاوزاً عدداً من الأسماء البارزة السابقة، بينهم الإسباني دافيد سيلفا وبول باور والاسكتلندي ويلي دوناكي.

وجاء في بيان للنادي «يؤكد مانشستر سيتي أن برناردو سيلفا سيغادر النادي هذا الصيف»، مضيفاً «سيركّز برناردو الآن على محاولة ضمان أن تنتهي فترته المتبقية مع سيتي بمزيد من الألقاب، في ظل استمرار فريق بيب جوارديولا في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا».

وأضاف «باختصار، سيُذكر عن جدارة بوصفه أحد أعظم لاعبي مانشستر سيتي وأكثرهم شعبية على مر العصور».

وأكد سيلفا رحيله عن ملعب الاتحاد عبر صفحته على إنستجرام، وكتب «عندما وصلت قبل تسع سنوات، كنت أتبع حلم طفل صغير، يرغب في النجاح في الحياة وتحقيق أشياء عظيمة. هذه المدينة وهذا النادي قدّما لي أكثر بكثير من ذلك، أكثر مما كنت أتمناه يوماً. ما فزنا به وحققناه معا هو إرث سيبقى محفوراً إلى الأبد في قلبي».

وتابع «فريق المئة نقطة، الرباعية المحلية، الثلاثية، أربعة ألقاب متتالية في الدوري وأكثر من ذلك... لم يكن الأمر سيئاً على الإطلاق».

وأردف صاحب القميص رقم 20 «بعد بضعة أشهر، يحين وقت وداع المدينة التي لم نحقق فيها الكثير كناد لكرة القدم فحسب، بل التي بدأتُ فيها أيضاً حياتي الزوجية وأسرتي. من أعماق قلبي، إينيس وكارلوتا، شكراً لكما».

وأضاف سيلفا الذي شكر الجماهير على «دعمكم غير المشروط» وقال إنه سيغادر ملعب الاتحاد بصفته «مشجعاً لمانشستر سيتي مدى الحياة»، متابعاً «إلى النادي، وبيب، والجهاز الفني، وجميع زملائي في الفريق خلال هذه السنوات التسع، شكراً لكم على كل الذكريات وعلى السماح لي بأن أكون جزءاً من هذه الرحلة طوال هذه المدة».

وختم «الأجواء التي صنعناها كل يوم في ملعب التدريب جعلتني أشعر وكأنني في بيتي وجزء من عائلة كبيرة. دعونا نستمتع معا بهذه الأسابيع الأخيرة ونقاتل من أجل ما تبقّى لنا هذا الموسم».