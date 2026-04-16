الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عربي الشطرنج» ينفذ خطة تطويرية شاملة للارتقاء باللعبة

16 ابريل 2026 20:15


الشارقة (وام)
أعلن الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ومقره في دولة الإمارات، تنفيذ خطة استراتيجية شاملة للارتقاء اللعبة على أسس علمية ومؤسسية مستدامة، وتبني منظومة متكاملة، تجمع بين التطوير الفني، والإداري، والمعرفي، لتأهيل جيل عربي للمنافسة عالمياً، وترسيخ مكانتها دولياً.
وأكدت الدكتورة مليحة محمود المازمي، الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، أن الاتحاد يمضي بخطى واثقة لتحديث خطته الاستراتيجية، بما يواكب التطورات في عالم الرياضات الذهنية، وعرضها على رئيس وأعضاء الاتحاد لاعتمادها.
وأشارت إلى أن اللجنة تضطلع بوضع وإعداد الخطة التنفيذية والإطار الزمني لتطبيق الاستراتيجية، والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، لضمان تنفيذ الأهداف وفق الجدول الزمني المحدد، والمراقبة والتقييم لمستوى الإنجاز.
وأضافت أن اللجنة تعمل على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للعبة، ودراسة الفرص المتاحة والتحديات القائمة، بهدف بناء خطط واقعية قابلة للتنفيذ، وتعتمد على بيانات دقيقة، ورؤية مستقبلية واضحة، ووضع الأهداف، والاستراتيجيات طويلة المدى لتطوير اللعبة، وتعزيز انتشارها عربياً.
وقالت إن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بعدد من المبادرات النوعية من أبرزها جائزة الترجمة والتأليف في الشطرنج، بهدف إثراء المحتوى المعرفي العربي، وتعزيز الإنتاج العلمي والفكري المرتبط باللعبة، وبرامج التدريب للموهوبين، واكتشاف ورعاية اللاعبين الناشئين، لبناء قاعدة واسعة منهم، ورفع مستوى التنافسية في البطولات الإقليمية والدولية، ونشر اللعبة في المدارس العربية.
ونوهت باستمرار الجهود لدعم مسيرة النمو بإعداد وتأهيل الكوادر التحكيمية المحترفة وفق أعلى المعايير الدولية، وتأهيل المدربين، لقيادة عملية التطوير الفني، وصناعة الأبطال، وتعزيز التعاون بين اللجان المختلفة داخل الاتحاد، وتكثيف البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، وتوسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©