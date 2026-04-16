جماهير بايرن ميونيخ بعد الفوز على ريال مدريد: تقبلوا اعتذارنا!!



ميونيخ (أ ف ب)

اعتذر مشجعو بايرن ميونيخ بعد إصابة عدد من المصورين إثر تجاوزهم للحواجز في موقعة «أليانتس أرينا» التي انتهت بفوز النادي البافاري على ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد تعادل الفريقين 2-2، سجل الكولومبي لويس دياز والفرنسي ميكايل أوليسيه هدفي بايرن في الدقائق الأخيرة ليقودا بطل ألمانيا إلى المربع الذهبي بإجمالي المباراتين 6-4.

وتسلقت مجموعة من «ألتراس» (المشجعين المتشددين) بايرن الحواجز احتفالاً بالفوز، ودهسوا المصورين المتواجدين على أرض الملعب.

ونشر المصور كاي فافنباخ، على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو ملقٍ على الأرض، مرفقة بتقرير طبي يفيد بأنه كان فاقداً للوعي بعدما اجتاحه المشجعون في نهاية المباراة، وقال فافنباخ، إلى جانب مجموعة من الصور «إلى الذين يسألون، أنا بخير. بعض الكدمات فقط، لا كسور ولا إصابات دماغية».

وأضاف «لكن سؤال واحد: كيف يُعقل أن يحدث هذا في مباراة كرة قدم؟».

كما أصيب مصور آخر بجرح في رأسه، بينما احتاج مصور آخر إلى رعاية طبية لإصابات في الظهر والكتف.

وأفاد أحد المصورين المصابين أن المشجعين تسلقوا الحواجز وانتظروا لـ «عدة دقائق» قبل دخول منطقة المصورين على أرض الملعب، وأضاف «لو تحرك أفراد الأمن ونفذوا الإجراءات الأمنية، ولو تدخلوا مسبقاً لحمايتنا أو أعادوهم، لكان من الممكن تجنب هذا الحادث بالتأكيد».

وقد تواصل نادي بايرن مع المصورين المصابين، وكذلك مع المشجعين الذين قدموا اعتذارهم عن الحادث.

وأبلغت رابطة مشجعي بايرن «النادي الرقم 12» أن المجموعة «تأسف للإصابات التي لحقت بممثلي وسائل الإعلام» خلال المباراة.

وأضافت «على حد علمنا، جرى التواصل بين نادي بايرن ميونيخ وبعض المشجعين المعنيين على الأقل، أعربوا فيه عن أسفهم الشديد للإصابات العرضية وقدموا اعتذارهم».

وتابعت «نعتقد أن هذا هو النهج الصحيح، ولذلك نرحب بهذا الإجراء والتواصل السريع»، وختمت «نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».