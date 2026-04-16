نزال فيوري يوحد الملاكمين الأعداء

16 ابريل 2026 22:18

لندن (أ ف ب)
استأنف الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا تدريباته مع منافسه السابق في الوزن الثقيل الأوكراني أولكسندر أوسيك، في إطار استعداداته للعودة إلى الحلبة، والتي قد تتوج بنزال «معركة بريطانيا» ضد مواطنه تايسون فيوري في وقت لاحق من هذا العام.
وقد أمضى جوشوا وأوسيك عدة أسابيع في معسكر تدريبي مشترك في فالنسيا.
وعاد جوشوا إلى إسبانيا بعدما شاهد فوز فيوري، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، بالإجماع على أرسلانبيك محمودوف في ملعب توتنهام السبت.
ويُتوقع أن يواجه جوشوا، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية والبالغ 36 عاماً، فيوري في نوفمبر، ربما في ملعب ويمبلي، لكن من المرجح أن يخوض نزالاً تحضيرياً قبل ذلك.
وسيكون نزال جوشوا القادم هو عودته الأولى إلى الحلبة منذ تعرضه لحادث سير في نيجيريا في نوفمبر الماضي، والذي أودى بحياة اثنين من أصدقائه المقربين.
ويأمل الآن في الحصول على تصريح طبي خلال الأسبوعين المقبلين لاستئناف تدريباته الكاملة، بعد تعافيه من الإصابات التي لحقت به جراء الحادث.
هزم أوسيك، بطل العالم في مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، جوشوا مرتين في عامي 2021 و2022، لكنهما الآن وحّدا جهودهما.
وقال إيدي هيرن، مروج مباريات جوشوا: «هذا يمنحه دفعة معنوية هائلة. إنه سعيد للغاية في الوقت الحالي».
وأضاف «هذا ما يحتاجه حقاً الآن. لقد عمل بجدٍّ كبير ليُهيّئ نفسه بدنيا لمحاولة العودة إلى معسكر التدريب بدوام كامل. الأمر مفيد جداً له. عندما يكون حاضراً ومركزاً، يكون لديه هدف واضح».
وتابع: «عندما كنت هناك، شاهدت إحدى الحصص التدريبية، وكانت هناك لحظات كان فيها جوشوا يبذل قصارى جهده، وكان أوسيك يحثّه قائلًا: +هيا يا بطل، ادفع، ادفع، ادفع+».
وأردف «وأنا أشاهد، وأقول في نفسي: ما أراه لا يُصدّق. إنه المصنف الأول عالمياً. إنه الرجل الذي هزمه مرتين، والذي يُعدّ على الأرجح النجم الأبرز في هذه الرياضة. هو أمر مذهل، وما يحققه من هذا النجاح رائع».
صوّر جوشوا عودة فيوري أمام محمودوف بهاتفه، ووفقاً لهيرن، فهو يدرس اللقطات بتفصيل دقيق.
قال هيرن «صوّر إيه جيه كل شيء. لم يكن يبثّها مباشرة، بل كان يصوّرها من زاوية مختلفة. لقد كان يرسل لي بعض المقاطع، وسيشاهدها مراراً وتكراراً».
وختم قائلاً: «ستكون الاستعدادات لنزال فيوري مذهلة، وكذلك النزال نفسه. أنا متأكد من أنه يعني الكثير لفيوري، لكني أعرف ما يعنيه لإيه جيه. سيبذل قصارى جهده في معسكره التدريبي من أجل هذا النزال».

