الاستثمارات السعودي يبيع 70% من حصته في نادي الهلال

الرياض (أ ف ب)

باع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 70 في المئة من حصته في نادي الهلال لكرة القدم، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الاستحواذ عليه لصالح شركة المملكة القابضة.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة في بيان له، أنه وشركة المملكة القابضة وقعا اتفاقية «تتيح لشركة المملكة القابضة الاستحواذ على 70% من رأسمال شركة نادي الهلال، بناء على تقييم للشركة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي (317 مليون يورو)».

وقال الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة «يمثّل نادي الهلال رمزاً وطنياً ومصدراً للفخر والاعتزاز. واستحواذنا عليه يعكس إيماننا العميق بدور الرياضة كقوة تنموية للاقتصاد والمجتمع».

وأضاف «سيوفّر منصة فريدة لتطبيق معاييرنا الاستثمارية العالمية وبناء شراكات استراتيجية، من شأنها إطلاق الإمكانات التجارية والرياضية لنادي الهلال مع الحفاظ على إرثه وهويته الراسخة».

وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد استحوذ على حصة الأغلبية في النادي الذي يتخذ من الرياض مقراً له عام 2023، إلى جانب ثلاثة أندية أخرى في الدوري السعودي (النصر والأهلي والاتحاد)، وذلك في إطار سياسة المملكة للاستثمار في الرياضة.

مكّن هذا التمويل الإضافي نادي الهلال من استقطاب العديد من اللاعبين الأجانب، أبرزهم النجم البرازيلي نيمار، قبل رحيله في يناير 2025. كما انضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الهلال في فبراير الماضي بعد فسخ عقده مع الاتحاد.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أنه «قاد عملية تحول النادي»، ما أسفر عن «فوائد تجارية وخلق قيمة مضافة كبيرة»، مضيفاً أنه سيواصل «دعم نموه» بصفته مساهماً أقلية.