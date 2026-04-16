«الجودو» إلى نهائي وزن 52 كجم في «آسيوية الصين»

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت بشيرات خرودي، لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، الدور النهائي لوزن تحت 52 كجم، في بطولة آسيا للجودو.

وجاء تأهل بشيرات، المصنفة الأولى لهذا الوزن، بتخطيها في ختام الدور قبل النهائي الكورية هيانج جونج، بينما أقيمت مباريات الدور النهائي والتتويج في الفترة المسائية.

وتشهد جولة اليوم الثاني 5 مباريات لمنتخبنا، بداية بمواجهة تجمع ميثاء النيادي أمام بطلة كوريا الشمالية هيون كيم.

ويخوض طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم مواجهة قوية مع بطل الهند توكاس هارش، وفي ختام مشاركتنا اليوم، وفي الوزن نفسه، يلتقي اللاعب عمر جاد مع الفائز من مباراة الهندي اديتا سولانكي وبطل قيرغيزستان المازجان تبيغين.

وتشهد بطولة آسيا الحالية التي يشارك فيها منتخبنا لأول مرة، وجود 4 لاعبين من منتخبنا في صدارة تصنيف تلك البطولة في أوزان تحت 52 كجم للسيدات بوجود اللاعبة بشيرات خرودي، وزميلتها في وزن تحت 78 كجم اللاعبة المتميزة إليزا ليتيف، وضمت قائمة التميز للرجال اللاعب محمد بيك في وزن تحت 73 كجم، وكذلك المقاتل الذهبي اللاعب ظفار كوسوف في وزن (تحت 100 كجم).