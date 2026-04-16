الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الجودو» إلى نهائي وزن 52 كجم في «آسيوية الصين»

«الجودو» إلى نهائي وزن 52 كجم في «آسيوية الصين»
17 ابريل 2026 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يدشّن مشواره غداً بـ3 نزالات في «آسيوية الكبار»
قرعة بطولة آسيا للجودو تُسحب في الصين اليوم

بلغت بشيرات خرودي، لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، الدور النهائي لوزن تحت 52 كجم، في بطولة آسيا للجودو.
وجاء تأهل بشيرات، المصنفة الأولى لهذا الوزن، بتخطيها في ختام الدور قبل النهائي الكورية هيانج جونج، بينما أقيمت مباريات الدور النهائي والتتويج في الفترة المسائية.
وتشهد جولة اليوم الثاني 5 مباريات لمنتخبنا، بداية بمواجهة تجمع ميثاء النيادي أمام بطلة كوريا الشمالية هيون كيم.
ويخوض طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم مواجهة قوية مع بطل الهند توكاس هارش، وفي ختام مشاركتنا اليوم، وفي الوزن نفسه، يلتقي اللاعب عمر جاد مع الفائز من مباراة الهندي اديتا سولانكي وبطل قيرغيزستان المازجان تبيغين.
وتشهد بطولة آسيا الحالية التي يشارك فيها منتخبنا لأول مرة، وجود 4 لاعبين من منتخبنا في صدارة تصنيف تلك البطولة في أوزان تحت 52 كجم للسيدات بوجود اللاعبة بشيرات خرودي، وزميلتها في وزن تحت 78 كجم اللاعبة المتميزة إليزا ليتيف، وضمت قائمة التميز للرجال اللاعب محمد بيك في وزن تحت 73 كجم، وكذلك المقاتل الذهبي اللاعب ظفار كوسوف في وزن (تحت 100 كجم).

آخر الأخبار
جنود أميركيون ينفذون مهمة في إطار فرض حصار على موانئ إيران على متن حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: جاهزون لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تبرم اتفاقاً
17 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز وسيلة إيرانية لابتزاز شعوب العالم
17 ابريل 2026
رجال الإطفاء في موقع تعرض لهجوم صاروخي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات جراء قصف روسي مكثف
17 ابريل 2026
مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأوضاع المعيشية في السودان بالغة الصعوبة والتدهور
17 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن السورية - أرشيفية
الأخبار العالمية
سوريا.. ضبط خلية لـ«داعش» في حلب
17 ابريل 2026
