الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«المحترفين» تعلن حصاد 18 نسخة من «كأس أبوظبي الإسلامي»

16 ابريل 2026 23:05

أبوظبي (وام)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اليوم، عن أبرز أرقام بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وذلك مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية التي تجمع العين والوحدة في الأول من مايو المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، شهدت البطولة على مدار 18 نسخة، تفوقاً واضحاً لفريق شباب الأهلي، الذي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا برصيد 5 ألقاب.
ويبرز نادي الوحدة في المركز الثاني بثلاثة ألقاب، فيما توج كل من العين والجزيرة والنصر بلقبين لكل منهم، في حين نجح كل من الشارقة وعجمان في حصد اللقب مرة واحدة.
وشهدت البطولة على مدار تاريخها إقامة 755 مباراة، انتهت 562 منها بفوز أحد الفريقين، مقابل 193 مباراة انتهت بالتعادل، من بينها 52 مواجهة انتهت من دون أهداف.
وسجلت الفرق المشاركة 2266 هدفاً على مدار تاريخ البطولة، بمعدل يقارب 3 أهداف في المباراة الواحدة.
وعلى صعيد الأدوار الإقصائية، فقد شهدت إقامة 229 مباراة، برزت ركلات الترجيح كعامل حاسم في العديد من المواجهات، حيث تم اللجوء إليها في 17 مباراة، ويعد شباب الأهلي الأكثر خوضاً لهذه التجربة بواقع 7 مرات، نجح في الفوز في أول 4 محاولات قبل أن يخسر آخر 3.
وتتصدر أندية الجزيرة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 225 هدفاً، وشباب الأهلي ب215 هدفاً، فيما يتساوى كل من العين والوحدة ب210 أهداف.
أما من حيث عدد الانتصارات، فيتصدر الوحدة القائمة ب60 فوزاً، يليه العين ب58 انتصاراً، بينما يتساوى كل من شباب الأهلي والجزيرة والوصل عند 55 انتصاراً لكل منهم.
وعلى الصعيد الدفاعي، يتصدر الوصل قائمة أكثر الفرق حفاظاً على نظافة شباكه ب40 مباراة، متفوقاً بفارق مباراة عن الوحدة (39 مباراة)، ثم النصر (38 مباراة).

«الشارقة للتراث» يحتفي بـ«اليوم العالمي للتراث» ببرنامج ثقافي يستلهم جماليات الموروث الإنساني
