الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
برشلونة يجدد شكواه إلى «يويفا» بشأن التحكيم أمام أتلتيكو

17 ابريل 2026 10:22

برشلونة(أ ف ب)
قدّم نادي برشلونة الإسباني، شكوى جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بعد رفض شكواه الأولى هذا الأسبوع على حادثة لمسة يد خلال مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارته أمام مواطنه أتلتيكو مدريد.
وأوضح النادي الكتالوني في بيان أن العديد من قرارات التحكيم في مباراتي الذهاب والإياب، والتي فاز بها أتلتيكو بنتيجة 3-2 بإجمالي المباراتين "لم تتوافق مع قوانين اللعبة، نتيجة تطبيق خاطئ للقوانين وعدم تدخل نظام حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بشكل مناسب في حوادث ذات أهمية واضحة".
ويعتقد برشلونة الذي أنهى المباراتين بعشرة لاعبين بعد طرد باو كوبارسي ذهاباً ثم إريك جارسيا إياباً، أنه كان ضحية لعدة قرارات مثيرة للجدل، بما في ذلك حالتي ركلتي جزاء محتملتين لم تستدعيا تدخل "في أيه آر".
وأضاف بطل إسبانيا ومتصدر الدوري هذا الموسم: "كان لتراكم هذه الأخطاء التأثير المباشر على مجريات المباراتين وعلى النتيجة النهائية، ما تسبب في أضرار رياضية ومالية كبيرة للنادي".
وأعلن برشلونة أنه "يُكرر المطالب التي سبق تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" ويعرض "التعاون مع الاتحاد بهدف تحسين نظام التحكيم لضمان تطبيق أكثر صرامة وعدلاً وشفافية" للقوانين.
وكان "يويفا" قد رفض الثلاثاء، الشكوى الأولى التي قدمها بطل دوري أبطال أوروبا خمس مرات، بشأن لمسة يد على مارك بوبيل مدافع أتلتيكو داخل منطقة الجزاء، بعد ركلة مرمى في مباراة الذهاب التي فاز بها فريقه 2-0، معلناً أنها "غير مقبولة".

«تدرب في ياس» ترفع شعار «علم واحد.. مسيرة واحدة ومجتمع واحد»
