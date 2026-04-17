الإصابة تلاحق ديوكوفيتش وتهدد ظهوره مدريد

لندن (رويترز)

لا يزال نوفاك ديوكوفيتش يعاني من مشكلات بدنية أجبرته على الغياب عن بطولتي ميامي ومونت كارلو، ​مؤكداً أنه قد لا يكون جاهزاً للمشاركة في بطولة مدريد المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل، إحدى المحطات التحضيرية الأخيرة قبل ⁠بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

وكان ​الصربي البالغ من العمر 38 عاماً قد ​خسر ‌أمام كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة ⁠أستراليا ​المفتوحة في فبراير، ثم ودع بطولة إنديان ويلز الشهر الماضي بالخسارة أمام جاك دريبر في الدور الرابع، قبل أن ينسحب من بطولة ميامي ‌المفتوحة بسبب إصابة في الكتف الأيمن.

وتواصلت متاعب ديوكوفيتش ‌بعدما غاب اللاعب الحاصل على 24 لقباً كبيراً عن بطولة مونتي كارلو للأساتذة الأسبوع الماضي، قبل ​أن يسافر إلى إسبانيا لبدء استعداداته لبطولة مدريد المفتوحة، المقررة في الفترة من 22 أبريل إلى الثالث من مايو.

ومع ذلك، لا تزال مشاركته في البطولة، التي توج بلقبها ‌ثلاث مرات، محل شك.

وقال ديوكوفيتش لمحطة ​موفيستار بلس الإسبانية، خلال حضوره مباراة في الدوري الأوروبي لكرة السلة أقيمت في العاصمة مدريد: "آمل أن أشارك هنا، وأنا ​أعمل من أجل ‌ذلك". وأضاف "لا ⁠أعرف، لست ‌متأكداً بعد. أعاني قليلاً ‌من إصابة بدنية، لذا أحاول التعامل معها واللعب قدر الإمكان". وتابع: "حالياً لدي متسع ⁠من الوقت لأنني لا أخوض الكثير من المباريات، ما ​يتيح لي الاستمتاع برياضات أخرى ومتابعة أحداث رياضية مختلفة". ومن المقرر أن تُجرى قرعة بطولة مدريد المفتوحة يوم الاثنين. وسيسعى ديوكوفيتش إلى تحقيق رقم قياسي جديد بإحراز لقبه 25 في البطولات الكبرى، عندما ​تنطلق منافسات بطولة رولان جاروس في ​24 مايو.