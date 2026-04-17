«تدرب في ياس» ترفع شعار «علم واحد.. مسيرة واحدة ومجتمع واحد»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت حلبة مرسى ياس نسخة خاصة من الفعالية الرياضية المجتمعية الرائدة للياقة البدنية "تدرب في ياس"، حيث شهدت حضور آلاف المشاركين من 105 جنسيات مختلفة، في مبادرة تعكس روح الوحدة والتضامن المجتمعي.

وساهمت الفعالية بتقديم مركز أبوظبي للصحة العامة في تحويل النشاط البدني إلى حدث مجتمعي تضامني، مع التأكيد على الدور البارز للأنشطة المجتمعية المشتركة في بناء الروابط وتعزيز الصحة العامة.

وتحت شعار "علم واحد، مسيرة واحدة، مجتمع واحد"، حضر مشاركون من مختلف أرجاء الدولة للمشاركة في الحدث التضامني، الذي أكد على التلاحم ضمن المجتمع وأهمية الروابط المجتمعية.

وفي تعليق له، قال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: "تترسخ الصحة في المجتمع في مثل هذه اللحظات، عندما تتكاتف المجتمعات وتتفاعل معاً وتدعم بعضها بعضاً. ما شهدناه لا يقتصر على كونه مجرد نشاط بدني؛ فهو يعكس شعوراً عميقاً بالفخر الوطني والانتماء، حيث يتحد الناس تحت علم واحد مع التزام مشترك بتعزيز الصحة العامة، ولا شك في أن مبادرات مثل "تدرب في ياس" تُسهم في ترجمة هذه الروح إلى عادات راسخة تُعزز صحة الأفراد والنسيج المجتمعي".

وقال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: "أكدت هذه النسخة من فعالية تدرب في ياس على مدى قوة مجتمعنا. فقد عبّر شعار "علم واحد، مسيرة واحدة، مجتمع واحد" عن التكاتف مع حضور أفراد المجتمع لتحقيق هدف مشترك، ونحن فخورون بتوفير منصة تُسلّط الضوء على روح التضامن والتلاحم في دولة الإمارات".

شهد الحدث مسيرة تضامنية على مسار الحلبة، إلى جانب أنشطة شملت النشيد الوطني لدولة الإمارات وفعاليات مخصصة للعائلات، لتضفي بذلك أجواء حيوية مع ارتداء المشاركين ألوان دولة الإمارات العربية المتحدة وحمل الأعلام في تعبير مشترك عن الانتماء والتلاحم.

وباعتبارها من أكثر البرامج المجتمعية شعبية في الإمارات، تواصل فعالية "تدرب في ياس" دورها البارز في تحفيز نمط الحياة الصحية وتعزيز الترابط المجتمعي في الإمارة.

كما أكدت هذه النسخة الخاصة من الفعالية على التزام حلبة مرسى ياس بالأنشطة الجماعية وترسيخ الصحة والسلامة في المجتمع، وتقديم تجارب شاملة لا تقتصر على رياضة السيارات.