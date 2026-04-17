31 رياضياً يمثلون الإمارات في النسخة الـ6 من «الآسيوية الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

تصل غداً إلى مدينة سانيا أولى منتخباتنا الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، حيث يدشن منتخب الجوجيتسو وصول البعثة الإماراتية، على أن يصل منتخبا الشراع وكرة القدم الشاطئية بعد غد، فيما يكتمل وصول بقية الوفد بوصول منتخبنا الوطني للسباحة الإثنين المقبل.

تشارك بعثة الإمارات في فعاليات النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، بوفد يضم 31 رياضياً ورياضية، يتنافسون في أربع رياضات هي، الجوجيتسو، والشراع، وكرة القدم الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة.

وتستضيف الصين دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية للمرة الثانية، بعد نسخة هايانغ عام 2012، حيث تشهد النسخة السادسة في سانيا مشاركة 1790 رياضياً ورياضية يمثلون 45 لجنة أولمبية آسيوية، يتنافسون في 14 لعبة رياضية، و15 تخصصاً، و61 حدثاً مختلفاً. كما تقام مراسم الافتتاح والختام في "مسرح الحلقة" بحديقة الألعاب الآسيوية الشاطئية، الواقعة في منطقة "تيانيا هايجياو".

ووصلت طليعة وفد اللجنة الأولمبية الإماراتية إلى سانيا مساء الأربعاء الماضي، للاطلاع على مختلف الاستعدادات الخاصة بوصول الوفد الرياضي للدولة، الذي يستهل مشاركته في الدورة من خلال منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية وتايلاند وإيران.

وحققت الإمارات 28 ميدالية ملونة في جميع مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية الشاطئية، بواقع 11 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية، وذلك منذ النسخة الأولى التي أقيمت في بالي عام 2008.

ولم تغب الإمارات عن المشاركة في هذا الحدث منذ انطلاقته، فيما تُعد نسخة بوكيت عام 2014 الأفضل في تاريخ مشاركات الدولة، بعدما شهدت تحقيق 12 ميدالية.

كما شهدت النسخة الخامسة في دانانغ عام 2016 تتويج وديمة اليافعي، لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، بالميدالية البرونزية، لتصبح أول فتاة إماراتية تصعد إلى منصة التتويج في تاريخ الألعاب الآسيوية الشاطئية.

ومن جانبه، أكد فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف الاستعدادات، بما يضمن الظهور بالصورة المأمولة في هذا الحدث القاري المهم، الذي اعتاد فيه رياضيو الإمارات على الصعود إلى منصات التتويج وتحقيق أفضل النتائج. وأشار إلى قدرة وفدنا الرياضي المشارك على مواصلة المسيرة المشرفة في هذه الدورة، والاستمرار في تعزيز السجل الحافل بالإنجازات منذ المشاركة الافتتاحية في بالي عام 2008.

وثمّن سعادته رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس المكتب التنفيذي، في توفير كل ما من شأنه دعم مشاركة الوفود الوطنية في المحافل الرياضية الخارجية، التي يعلو فيها اسم الإمارات، بما يترك بصمة إيجابية في كل مناسبة، ويعكس المستوى المتقدم للحركة الأولمبية في الدولة وتطورها المستدام.