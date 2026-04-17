الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأندية الأكثر وصولاً إلى نصف نهائي الأبطال.. قطعاً الريال يتصدر!

17 ابريل 2026 13:30

معتز الشامي (أبوظبي)
وصلت بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26 إلى مراحلها الحاسمة مع اشتداد المنافسة في البطولة الأهم للأندية الأوروبية، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في نصف النهائي، فيما يلعب أرسنال ضد أتليتكو مدريد في الطرف الثاني من نصف النهائي، ويلعب الفائز من كلا الطرفين النهائي في بودابست بالمجر، في 30 مايو المقبل.
ومع مباريات دور نصف النهائي المحتدمة، وبالعودة بالزمن إلى الوراء للتعرف على الأندية الأكثر وصولاً إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا أكثر من غيرها منذ إعادة هيكلة البطولة في موسم 1992/1993. وأين يقع كل فريق من الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي هذا الموسم؟. 
وليس من المستغرب أن يتصدر القائمة أبطال دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد، حيث بلغ نصف النهائي 17 مرة في آخر 34 موسماً، كان آخرها في موسم 2023/24، وفي المركز الثاني يأتي العملاق البافاري بايرن ميونيخ بـ14 مرة، متفوقاً على برشلونة صاحب المركز الثالث الذي بلغ ذات الدور 13 مرة، كان آخرها 2024/25.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع، وهو أول فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز يظهر في القائمة، حيث وصل «البلوز» إلى نصف النهائي 8 مرات، وكان آخرها في موسم 2020/21 عندما توجوا باللقب.
ويأتي ميلان في المركز الخامس بـ7 مرات في نصف النهائي، وكانت آخر مرة وصل فيها إلى نصف النهائي في موسم 2022/23 حيث خسر أمام غريمه إنتر ميلان.
ويحتل يوفنتوس، المركز السادس بـ7 مرات في نصف النهائي، وكانت آخر مرة في موسم 2016/17.
ويقبع مانشستر يونايتد في المركز الثامن بـ7 مرات في نصف النهائي، لكن آخر مرة وصل فيها كانت في موسم 2010/11. ويحلّ باريس سان جيرمان ثامناً بـ6 مرات بعد تأهله في هذه النسخة، ثم ليفربول تاسعاً بنفس عدد مرات التأهل (6) كان آخرها 2021/22.
وتتساوى 7 فرق برصيد 4 تأهلات وهي أرسنال (المتأهل هذا الموسم)، وأتلتيكو مدريد (المتأهل هذا الموسم)، ثم إنتر ميلان، وبوروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي، وآياكس، وموناكو.

أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!
اللاعبون الأكثر وصولاً إلى نصف نهائي «الأبطال».. بنزيمة يحجز المقدمة
أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!
أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!
«السلة الأميركي» يدخل مرحلة المنافسة المفتوحة مع انطلاق «البلاي أوف»
«السلة الأميركي» يدخل مرحلة المنافسة المفتوحة مع انطلاق «البلاي أوف»
«ليبرون»: «دورانت» رأس الحربة لكنه ليس «سلاح روكتس» الوحيد
«ليبرون»: «دورانت» رأس الحربة لكنه ليس «سلاح روكتس» الوحيد
يشتهر بـ«قلعة الرعد».. «الاتحاد» تفك طلاسم بوريرام منافس شباب الأهلي في «الأبطال»
يشتهر بـ«قلعة الرعد».. «الاتحاد» تفك طلاسم بوريرام منافس شباب الأهلي في «الأبطال»
«الجودو» يحلق بفضية وبرونزية في آسيوية الصين
«الجودو» يحلق بفضية وبرونزية في آسيوية الصين
