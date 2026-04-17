اللاعبون الأكثر وصولاً إلى نصف نهائي «الأبطال».. بنزيمة يحجز المقدمة

معتز الشامي (أبوظبي)

وصلت بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26 إلى مراحلها الحاسمة، حيث حجز باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وأرسنال وأتلتيكو مدريد مقاعد نصف النهائي الأربعة، وعلى مر العقود، ارتبط اسم بعض اللاعبين بدوري أبطال أوروبا وبلوغهم الأدوار النهائية، ولكن من هم النجوم الذين وصلوا إلى نصف النهائي أكثر من غيرهم في تاريخ البطولة؟.

ويتصدر القائمة مهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيمة، حيث وصل الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 11 مرة، وكان آخرها في موسم 2022/23. ويأتي في المركز الثاني الهدّاف التاريخي للبطولة، كريستيانو رونالدو، حيث وصل المهاجم البرتغالي الأسطوري إلى نصف النهائي 11 مرة، وكان آخرها في موسم 2017/18.

وتستمر هيمنة ريال مدريد باحتلال المركز الثالث بفضل توني كروس الذي وصل إلى نصف النهائي 10 مرات، كان آخرها 2023/24، وفي المركز الرابع يأتي العملاق الألماني مانويل نوير بـ9 مرات، بعد تأهل بايرن هذا الموسم.

ويحتل توماس مولر المركز الخامس، يليه نجما النادي الملكي، داني كارفاخال ولوكا مودريتش، حيث وصل الثلاثة إلى نصف النهائي 9 مرات، وكان آخرها في موسم 2023/24. ثم يأتي ديفيد ألابا بـ9 مرات أيضاً، آخرها في موسم 2022/23، كما وصل كل من لاعب الوسط تياجو ألكانتارا والظهير مارسيلو إلى نصف النهائي 9 مرات، وكان آخرها في موسم 2021/22.

وفي غضون ذلك، وصل المدافع سيرجيو راموس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 9 مرات، لكن آخر مرة كانت في موسم 2020/21. كما وصل تشابي ألونسو إلى نصف النهائي 9 مرات -آخرها في موسم 2015/16- بينما وصل الثنائي الإسباني إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز إلى نصف النهائي 9 مرات، لكن آخرها في موسم 2014/15. فيما وصل 7 لاعبين آخرين إلى نصف النهائي 8 مرات.

وفي المركز السابع عشر، يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 7 مرات خلال مسيرته، جميعها كانت مع برشلونة، وتأهل منها إلى المباراة النهائية 4 مرات، حيث نجح في تحقيق اللقب في 3 مناسبات.