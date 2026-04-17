كأس إسبانيا.. أتلتيكو لتتويج مسيرة جريزمان باللقب أمام سوسييداد

يسعى أتلتيكو مدريد إلى مواصلة عروضه القوية بعد أيام قليلة من إقصاء برشلونة من دوري أبطال أوروبا وبلوغه الدور نصف النهائي، عندما يواجه ريال سوسييداد في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم السبت.

"سنبذل كل شيء من أجل الفوز بالكأس، بروح عام 1996"، هكذا جاء في لافتة رفعها المشجعون، في استحضار لثنائية أتلتيكو التاريخية في الدوري الإسباني وكأس الملك قبل 30 عاماً، تحت قيادة الصربي رادومير أنتيتش ولاعب الوسط الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي تحوّل للإشراف الفني على الفريق.

يحمل المدرب سيميوني (55 عاماً) الفكرة ذاتها التي عبّر عنها المشجعون. لم يكن هناك وقت للاحتفال بالإطاحة بالعملاق الكتالوني.

وقال الفرنسي جريزمان: "كانت الفرحة قصيرة الأمد، لأن سيميوني حدّ منها قليلاً"، مشيراً إلى أنه يتطلع بشدة لمغادرة النادي بلقب وداعي، أو بلقبين إن أمكن.

يغادر جريزمان (35 عاماً)، هدّاف أتلتيكو التاريخي، للانضمام إلى أورلاندو سيتي الأميركي في نهاية الموسم، حيث قال سيميوني إنه يتمنى بأن يغادر اللاعب بعدما حقق طموحاته.

وقال المدرب الأرجنتيني "آمل في أن يمنحه الله والقدر ما يسعى إليه في الوقت المتبقي له في الملاعب".

وأضاف "سندرك مع مرور الوقت أننا كنا، وما زلنا، نمتلك عبقرياً كروياً".

وكان جريزمان قريباً من إمكانية الرحيل في مارس عن صفوف "روخيبلانكوس"، لكن في ظل الآمال المرتفعة للفريق بالمنافسة على لقبي دوري الأبطال وكأس إسبانيا، لم يستطع أن يجد نفسه خارج أسوار النادي حتى الآن.

وقال جريزمان قبل أسابيع، عند إعلانه البقاء حتى نهاية الموسم "اللعب في نهائي الكأس هو حلمي وهدفي، وآمل في أن نتمكن من تحقيق إنجاز كبير".

لطالما كان الدولي الفرنسي السابق من أهم أسلحة سيميوني خلال حقبته الطويلة في نادي العاصمة.

ومع أن مقارعة قطبين كبيرين كبرشلونة وريال يعد مهمة في غاية الصعوبة، لكن سيميوني قاد أتلتيكو إلى لقب الدوري في عامي 2014 و2021.

وفي حين أن الفوز بلقب دوري الأبطال ليس مطلباً ملحاً لأتلتيكو، إلّا أن غياب النجاحات في مسابقة الكأس هو أمر لافت ويمكن استخدامه كورقة لانتقاد سيميوني.

فاز أتلتيكو بلقب الكأس عشر مرات، من بينها مرة وحيدة تحت قيادة سيميوني وكان ذلك في عام 2013 ضد جاره ريال مدريد، وهي كانت المرة الأخيرة التي يبلغون فيها النهائي.

ومذاك الحين فازت أندية ريال سوسييداد، فالنسيا، ريال بيتيس وأتلتيك بلباو باللقب. حتى إن أندية كإشبيلية وألافيس وأوساسونا وريال مايوركا تمكنت من انتزاع الوصافة.

وسيواجه أتلتيكو نظيره ريال سوسييداد على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية، الفائز بلقب نسخة عام 2020 والتي أقيمت آنذاك في عام 2021 من دون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

وأنهى آنذاك النادي الباسكي انتظاراً دام لثلاثة عقود من أجل التتويج بلقب كبير، لكن الفوز بالكأس هذه المرة أمام جمهوره سيمنحه شعوراً مختلفاً.

ومنذ تعيين المدرب الأميركي بيليجرينو ماتاراتسو في ديسمبر، استعاد الفريق ثقته بنفسه وأعاد إحياء موسم كان باهتاً.

ويملك الفريقان قدرة على التأثير بالكرات المرتدة، ما يجعل من المواجهة مثيرة وممتعة.

تبدو الأفكار التي تصف فريق سيميوني بأنه مجرد فريق صلب ودفاعي قديمة، وهو ما ظهر في المواجهة الأوروبية المثيرة أمام برشلونة، الفريق الذي أقصاه أتلتيكو أيضاً من نصف نهائي كأس إسبانيا.