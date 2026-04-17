الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
3 لاعبين يمثلون الإمارات في «مونديال المبارزة»

17 ابريل 2026 12:24

القاهرة (وام)
يشارك ثلاثة لاعبين ولاعبات من دولة الإمارات في بطولة كأس العالم للمبارزة لسلاح الفلوريه لفردي الرجال والسيدات، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، بمشاركة 44 دولة.
وتضم قائمة اللاعبين، فارس البلوشي والهيام البلوشي من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وخليفة الكعبي من نادي أبوظبي للمبارزة.
وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية الكبرى تأتي ضمن استراتيجية الأندية لتطوير مستوياتهم الفنية، من خلال الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم واكتساب الخبرات التنافسية.

أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!
أكثر فرق «الأبطال» ربحاً.. البايرن يتفوق!
«السلة الأميركي» يدخل مرحلة المنافسة المفتوحة مع انطلاق «البلاي أوف»
«السلة الأميركي» يدخل مرحلة المنافسة المفتوحة مع انطلاق «البلاي أوف»
«ليبرون»: «دورانت» رأس الحربة لكنه ليس «سلاح روكتس» الوحيد
«ليبرون»: «دورانت» رأس الحربة لكنه ليس «سلاح روكتس» الوحيد
يشتهر بـ«قلعة الرعد».. «الاتحاد» تفك طلاسم بوريرام منافس شباب الأهلي في «الأبطال»
يشتهر بـ«قلعة الرعد».. «الاتحاد» تفك طلاسم بوريرام منافس شباب الأهلي في «الأبطال»
«الجودو» يحلق بفضية وبرونزية في آسيوية الصين
«الجودو» يحلق بفضية وبرونزية في آسيوية الصين
