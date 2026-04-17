3 لاعبين يمثلون الإمارات في «مونديال المبارزة»

القاهرة (وام)

يشارك ثلاثة لاعبين ولاعبات من دولة الإمارات في بطولة كأس العالم للمبارزة لسلاح الفلوريه لفردي الرجال والسيدات، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري، بمشاركة 44 دولة.

وتضم قائمة اللاعبين، فارس البلوشي والهيام البلوشي من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وخليفة الكعبي من نادي أبوظبي للمبارزة.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية الكبرى تأتي ضمن استراتيجية الأندية لتطوير مستوياتهم الفنية، من خلال الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم واكتساب الخبرات التنافسية.