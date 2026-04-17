كوريا الجنوبية تخطّط لاستضافة الفورمولا 1 بعد 13 عاماً

17 ابريل 2026 13:50

سيول (أ ف ب)
تطمح كوريا الجنوبية إلى استضافة إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1، للمرة الأولى منذ عام 2013، وذلك بعد الكشف عن تصميم جديد للحلبة، وصفه المسؤولون بأنه مُجدٍ اقتصادياً.
ويقضي المخطط بإقامة الجائزة الكبرى على حلبة شوارع بطول 5 كيلومترات في مدينة إنتشون، الواقعة على مشارف العاصمة سيول.
وكان سباق جائزة كوريا الجنوبية الكبرى جزءاً من روزنامة البطولة العالمية وأقيم على حلبة يونجام في جنوب البلاد منذ عام 2010، إلا أنه أُلغي بعد ثلاث سنوات بسبب التكاليف المرتفعة وضعف الإقبال.
وكان من المقرر أن يستمر الاتفاق بين المنظمين والفورمولا 1 حتى عام 2016 مع خيار التمديد لخمس سنوات إضافية.
وصرّح مسؤولو مدينة إنتشون بأن خطتهم الجديدة قادرة على جلب عائدات مالية، وأنهم يأملون في استقطاب ما يصل إلى 400 ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام.
وطُوّر التصميم بعد دراسة حلبات الشوارع في سنغافورة ولاس فيجاس.
وينص المخطّط على أنه «من الممكن ربط سباق جائزة الكبرى للفورمولا 1 الذي تحوّل إلى شكل من أشكال الترفيه، بالثقافة الكورية».
وتابع المشرفون على المشروع «نتوقع تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، كدعوة فنانين عالميين، للارتقاء بالبنية التحتية الثقافية والسياحية في إنتشون إلى مستوى عالمي».
وتضم الروزنامة الحالية للفئة الأولى 24 جولة تقام حول العالم، بما في ذلك الصين واليابان وسنغافورة في شرق آسيا.
وكان من المقرر أن تستضيف فيتنام إحدى الجولات في عام 2020، لكن تم إلغاء السباق بسبب تداعيات فيروس كورونا، ولم يُدرج في روزنامة السباقات منذ ذلك الحين.
وفي المقابل، وافقت تايلاند العام الماضي على طلب استضافة جولة على أراضيها.
وقال السائق التايلاندي أليكس ألبون إن بلاده تأخذ الخطة بجدية بالغة بعد لقائه رئيس الوزراء واطلاعه على الخطط بنفسه.
ولم ترد الفورمولا 1 على الفور على طلب للتعليق على خطط كوريا الجنوبية.
وفاز الإسباني فرناندو ألونسو سائق فيراري حينها بالنسخة الأولى لجائزة كوريا الجنوبية الكبرى عام 2010، قبل أن يبسط سائق ريد بول الألماني سيباستيان فيتل هيمنته على النسخ الثلاث التالية.

