«الجودو» يحلق بفضية وبرونزية في آسيوية الصين

أبوظبي (الاتحاد)

حصد منتخبنا الوطني للجودو فضية وبرونزية في الجولة الثانية من بطولة آسيا لكبار الجودو، التي ينظمها الاتحاد الصيني للجودو بصالة مدينة (أوردوس) الرياضية، وتختتم غداً بمشاركة 197 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية هي الإمارات، والبحرين، وسوريا، والتي بلغت جوائزها النقدية 154 ألف يورو.

وأحرز لاعب منتخبنا الوطني للجودو، محمد بيك، فضية وزن تحت 73 كجم، بخسارته المباراة النهائية على المركزين الأول والثاني بالاسكور الذهبي أمام بطل طاجكستان أسد الله محيي الدين، بينما نال زميله ناجي يزبيك الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كجم بفوزه على اللاعب الطاجكي أورويف عبد الولي.. وفي منافسات وزن تحت 52 كجم للسيدات خسرت ميثاء النيادي أمام بطلة كوريا الشمالية، لكن المستوى الذي ظهرت به عكس مهاراتها وتطور مستواها، وكذلك الاستفادة من تواجدها في جامعة توكاي اليابانية، ليضيف منتخبنا بتلك النتائج المزيد من عدد نقاط التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على تهنئة البعثة على المشاركة الإيجابية الأولى في بطولة آسيا، متمنياً مواصلة المشوار في الجولة الختامية للبطولة التي تختتم غداً بمنافسات الوزن الثقيل بمشاركة اللاعبة إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، حيث تواجه الفائزة من لقاء الكورية لي جين والمنغولية جادامبا اوروا.. كما يخوض أرام جورجيان، في (وزن تحت 90 كجم)، منافسة قوية مع الهندي المخضرم مان كار، بينما يلتقي ظفار كوسوف، في وزن (تحت 100 كجم)، مع الفائز من مباراة الهندي أفتار سبينغ والكوري الجنوبي هان سيين ويختتم منتخبنا مشاركته بلقاء عمر معروف في وزن (فوق 100 كجم) مع بطل أوزبكستان مظفر تورويوييف.