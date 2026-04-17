يشتهر بـ«قلعة الرعد».. «الاتحاد» تفك طلاسم بوريرام منافس شباب الأهلي في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

يدخل نادي بوريرام يونايتد التايلاندي والمعروف باسم "قلعة الرعد"، المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي غداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا النخبة، وهو يحمل قصة مختلفة تماماً عن أغلب أندية القارة؛ قصة مشروع متكامل بدأ سياسياً واقتصادياً، قبل أن يتحول إلى قوة كروية تُحسب لها الحسابات.

تأسس النادي عام 1970 تحت اسم هيئة الكهرباء (PEA)، لكن التحول الحقيقي جاء في عام 2010، عندما انتقل إلى إقليم بوريرام وتولى إدارته رجل الأعمال والسياسي التايلاندي نيوين تشيدشوب، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في البلاد، ليبدأ منذ تلك اللحظة مشروعاً رياضياً غير مسبوق في تايلاند.

وبحسب بيانات النادي والاتحاد التايلاندي، أصبح بوريرام منذ ذلك الحين النادي الأكثر تتويجاً محلياً، محققاً أكثر من 10 ألقاب دوري، إلى جانب سيطرة واضحة على الكؤوس، ما جعله القوة الأولى في الكرة التايلاندية خلال العقد الأخير.

لم يكتفِ تشيدشوب ببناء فريق قوي، بل أسس منظومة رياضية واقتصادية متكاملة، على رأسها ملعب "تشانج أرينا" الذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، يُعد من أفضل الملاعب في جنوب شرق آسيا، وهو جزء من مشروع أكبر يضم مرافق ترفيهية ورياضية، إضافة إلى حلبة سباقات عالمية، ما جعل النادي محوراً اقتصادياً وسياحياً للإقليم.

وتشير تقارير لوسائل إعلام آسيوية متخصصة إلى أن نموذج بوريرام يقوم على الدمج بين الرياضة والاستثمار، حيث يتحول النادي إلى علامة تجارية كاملة، مدعومة بشراكات مع شركات كبرى بالبلاد، ما يوفر له استقراراً مالياً واضحاً مقارنة بأندية المنطقة.

ورغم أن القيمة السوقية للفريق لا تُقارن بأندية غرب آسيا وتحديداً الخليجية منها، حيث تُقدّر بنحو 12 إلى 15 مليون يورو وفق بيانات ترانسفير ماركت، إلا أن سر قوة بوريرام يكمن في الإدارة الصارمة والاستدامة المالية، وليس الإنفاق الضخم.

فالنادي مملوك لشركة بوريرام يونايتد، ويعتمد على نموذج اقتصادي قائم على الرعاية، والتسويق، وقاعدة جماهيرية واسعة تُعد من الأكبر في تايلاند، بحسب تقارير الاتحاد الآسيوي.

وعلى المستوى القاري، يُعد بوريرام من أبرز ممثلي جنوب شرق آسيا في دوري أبطال آسيا، حيث شارك بانتظام ونجح في الوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة على مدار السنوات الماضية، مستفيداً من الاستقرار الفني، والتخطيط طويل المدى، إلى جانب ميزة اللعب على أرضه في أجواء جماهيرية صاخبة.

ويعتمد الفريق على مزيج من اللاعبين المحليين المميزين والمحترفين الأجانب، مع تنظيم تكتيكي واضح، ما يجعله فريقاً صعباً في المواجهات الكبرى، ويقوده الإنجليزي مارك جاكسون ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين أبرزهم البرازيلي بيسوليى هداف الفريق بالبطولة برصيد 7 أهداف، يليه التايلاندي سوبانات مونتا، والأسترالي كيرتس جوود، وقد نجح الفريق في اجتياز نادي ملبورن الأسترالي في دور الـ16.

ويدخل بوريرام للقاء ربع النهائي غداً أمام شباب الأهلي وهو يدرك الفارق في الإمكانيات الفنية والتكتيكية، بالإضافة للمالية أيضاً من حيث القيمة السوقية للاعبين، حيث تصل القيمة السوقية لشباب الأهلي أكثر من 42 مليون يورو، لكنه في المقابل يراهن على مشروعه المستقر، وخبرته التراكمية، وشخصيته القتالية التي صنعت له اسمًا في القارة، وبين طموح"الفرسان" وخبرة "قلعة الرعد"، تبدو المواجهة أكثر تعقيدا مما تعكسه الأرقام، في صدام يعكس اختلاف فلسفتين.