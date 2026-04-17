قمتان في ربع نهائي كأس الإمارات لرجال السلة

علي معالي (أبوظبي)

تقام غداً السبت مباراتان في ربع نهائي كأس الإمارات لكرة السلة للرجال، حيث يلتقي شباب الأهلي حامل لقب بطولة الدوري لهذا الموسم، مع فريق الوحدة، على صالة نادي شباب الأهلي، ويلعب النصر وصيف بطولة الدوري مع الوصل صاحب المركز الخامس، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وتبدأ المباراتان في السابعة والربع مساء.

في المباراة الأولى يخوض شباب الأهلي المباراة أمام الوحدة بمعنويات عالية بحثاً عن تحقيق لقب جديد، بعد التتويج هذا الموسم بلقبي كأس الاتحاد، والدوري حتى الآن، في الوقت الذي يبحث فيه الوحدة الذي جاء في المركز السادس في جدول الدوري، عن تحقيق المفاجأة.

وفي المباراة الثانية يحاول فريق النصر "لملمة أحزان" الخسارة الأخيرة في نهائي الدوري، بحثاً عن لقب أول هذا الموسم، مع يقينه بأن المواجهة أمام فهود زعبيل ستكون قوية كما كان الحال في جميع مواجهات هذا الموسم، في ظل سعي الوصل إلى الدخول في المنافسة على اللقب، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباريات الترتيب من الخامس حتى الثامن.