الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

من دبي إلى واحة الكرامة.. عدّاء يركض برسالة وطن

17 ابريل 2026 18:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يستعد العداء المقيم يوسف محمد لخوض تحدٍ استثنائي بالجري من دبي إلى أبوظبي، وصولاً إلى واحة الكرامة، نقطة انطلاق سباق «حصّنتك يا وطن» المقرر غداً، في مشهد يجسد روح الانتماء والتلاحم التي تميز المجتمع الإماراتي.
ويمثل التحدي أكثر من مجرد رحلة رياضية، إذ يحمل رسالة إنسانية ووطنية تعكس وحدة المجتمع بمختلف فئاته، مواطنين ومقيمين، حيث يسعى يوسف إلى ترجمة هذه القيم عبر مسار يجمع بين إمارتين وينتهي عند رمز وطني خالد.
وقال يوسف في تصريحات لـ «الاتحاد»: "قررت الجري من دبي إلى أبوظبي لأصل إلى واحة الكرامة، في رسالة تعبّر عن التلاحم بين الجميع في دولة الإمارات، انتظروني عند خط البداية".
وأشار إلى أن التحدي يقام برعاية «نيو أوتو أكتيفيتي» دعماً للمبادرات الرياضية المجتمعية.
وتتزامن مبادرته مع انطلاق سباق «حصّنتك يا وطن» صباح الغد من واحة الكرامة، بمشاركة مجانية ومفتوحة لمسافة 5 كيلومترات، تجمع مختلف فئات المجتمع في فعالية رياضية ذات طابع وطني.
ويجسد السباق معاني الوفاء والانتماء، ويعكس تقدير تضحيات الشهداء، إلى جانب تعزيز ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الأفراد والعائلات.
وأكد الفريق محمد هلال الكعبي أن الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أن السباق منصة مفتوحة للجميع للتعبير عن حبهم وولائهم للإمارات.
وبين انطلاقة يوسف من دبي وخط النهاية في واحة الكرامة، تتجسد قصة ملهمة تؤكد أن الرياضة قادرة على جمع القلوب قبل الأقدام.

آخر الأخبار
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية تنتحل صفة جهات حكومية
اليوم 16:25
الرياضة
«الفجيرة للفنون القتالية» يستضيف «دولية الجودو» و«المبارزة المجمعة»
اليوم 20:51
علوم الدار
شرطة دبي تقبض على عضو عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية
اليوم 20:50
الرياضة
«الإمارات الوطنية للفنون القتالية» تطلق النسخة الثامنة غداً
اليوم 20:47
الرياضة
شباب الأهلي يتحدى بوريرام بالترسانة الهجومية في «النخبة الآسيوية»
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©