من دبي إلى واحة الكرامة.. عدّاء يركض برسالة وطن

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يستعد العداء المقيم يوسف محمد لخوض تحدٍ استثنائي بالجري من دبي إلى أبوظبي، وصولاً إلى واحة الكرامة، نقطة انطلاق سباق «حصّنتك يا وطن» المقرر غداً، في مشهد يجسد روح الانتماء والتلاحم التي تميز المجتمع الإماراتي.

ويمثل التحدي أكثر من مجرد رحلة رياضية، إذ يحمل رسالة إنسانية ووطنية تعكس وحدة المجتمع بمختلف فئاته، مواطنين ومقيمين، حيث يسعى يوسف إلى ترجمة هذه القيم عبر مسار يجمع بين إمارتين وينتهي عند رمز وطني خالد.

وقال يوسف في تصريحات لـ «الاتحاد»: "قررت الجري من دبي إلى أبوظبي لأصل إلى واحة الكرامة، في رسالة تعبّر عن التلاحم بين الجميع في دولة الإمارات، انتظروني عند خط البداية".

وأشار إلى أن التحدي يقام برعاية «نيو أوتو أكتيفيتي» دعماً للمبادرات الرياضية المجتمعية.

وتتزامن مبادرته مع انطلاق سباق «حصّنتك يا وطن» صباح الغد من واحة الكرامة، بمشاركة مجانية ومفتوحة لمسافة 5 كيلومترات، تجمع مختلف فئات المجتمع في فعالية رياضية ذات طابع وطني.

ويجسد السباق معاني الوفاء والانتماء، ويعكس تقدير تضحيات الشهداء، إلى جانب تعزيز ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الأفراد والعائلات.

وأكد الفريق محمد هلال الكعبي أن الحدث يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي، مشيراً إلى أن السباق منصة مفتوحة للجميع للتعبير عن حبهم وولائهم للإمارات.

وبين انطلاقة يوسف من دبي وخط النهاية في واحة الكرامة، تتجسد قصة ملهمة تؤكد أن الرياضة قادرة على جمع القلوب قبل الأقدام.