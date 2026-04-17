دوري الأولى يدخل مرحلة الحسم 7 جولات قبل الختام

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مرحلة الحسم مع تبقي 7 جولات على ختام المسابقة، وذلك بانطلاق الجولة 24 مساء الغد، بإقامة ثلاث مباريات تجمع الذيد وسيتي، الاتفاق والجزيرة الحمراء، والحمرية ومجد، على أن تُستكمل الجولة الأحد بأربع مواجهات، تجمع مصفوت ودبا الحصن، جلف يونايتد والإمارات، والعربي وحتا، وديربي العروبة والفجيرة، فيما يغيب يونايتد المتصدر برصيد 47 نقطة بداعي الراحة.

وتشتد المنافسة في الجولات الحاسمة على بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، في ظل تقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق، حيث يمتد سباق الصعود نظرياً من يونايتد المتصدر بـ47 نقطة، وصولاً إلى الإمارات الثامن بـ32 نقطة.

وفي المقابل، يشتعل صراع البقاء في قاع الترتيب، مع تراجع مجد إلى المركز الأخير برصيد 14 نقطة، مقابل 16 للاتفاق، و17 للجزيرة الحمراء، و18 لمصفوت، فيما يأتي جلف يونايتد برصيد 21 نقطة، وسيتي والحمرية في المركزين العاشر والتاسع برصيد 22 و23 نقطة على التوالي.

وعلى صعيد مواجهات، يسعى الذيد السادس برصيد 38 نقطة للعودة إلى سباق المقدمة، عندما يستقبل سيتي العاشر، فيما يدخل الاتفاق قبل الأخير مواجهة مهمة أمام الجزيرة الحمراء، مستفيداً من دفعة معنوية بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية، وفي المباراة الثالثة، يخوض مجد اختباراً صعباً أمام مضيفه الحمرية، في محاولة للهروب من قاع الترتيب.