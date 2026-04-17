أسرع اللاعبين وصولاً إلى الـ50.. كين يهزم «ميسي الثالث»!

معتز الشامي (أبوظبي)

سطر هاري كين فصلاً جديداً في تاريخ مسيرته الكروية المذهلة، بعد أن لعب دوراً مهماً في فوز بايرن ميونيخ على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وقدم اللاعب الدولي الإنجليزي أداءً استثنائياً منذ انتقاله إلى ألمانيا من توتنهام، وقد يحرز لقب البطولة الأهم للأندية هذا الموسم.

وسجل كين الهدف الثاني لبايرن في المباراة التي انتهت بفوزهم 4-3 على ريال مدريد، بنتيجة إجمالية 6-4، ليحجز بطل البوندسليجا مقعداً في نصف النهائي المرتقب أمام باريس سان جيرمان.

وكان هدفاً تاريخياً بالنسبة للاعب الإنجليزي البالغ من العمر 32 عاماً، حيث أصبح كين ثاني لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل في 5 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، وهو أيضاً اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفاً في 5 مباريات متتالية ضد ريال مدريد في البطولة.

وكان أيضاً هدف كين الخمسين هذا الموسم مع بايرن ميونيخ، ولكن كيف يقارن بين قائد منتخب إنجلترا وبين النجوم الذين وصلوا إلى هذا الإنجاز في أقل عدد من المباريات.

وبعد تحليل بيانات جميع اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى هذا القرن، احتل هاري كين المركز الثاني، حيث حقق اللاعب الدولي الإنجليزي هذا الإنجاز في 42 مباراة فقط، مسجلاً 31 هدفاً في الدوري الألماني، و12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و6 أهداف في كأس ألمانيا، وهدفاً واحداً في كأس السوبر الألماني.

ويعد ليونيل ميسي اللاعب الوحيد الذي وصل إلى هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل، حيث احتاج إلى 40 مباراة فقط خلال موسم 2012 /2013.

وأنهى ميسي الموسم برصيد 60 هدفاً في 50 مباراة، حيث قدم أداءً مذهلاً في مركز المهاجم الوهمي مع برشلونة.

ويحتل النجم الأرجنتيني المركز الثالث أيضاً بعد تسجيله 50 هدفاً في 42 مباراة خلال موسم 2011 /2012، وهو نفس الرقم الذي حققه روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في موسم 2019 /2020. كما يظهر البولندي (موسم 2017 /18 - 46 مباراة) في القائمة مرة أخرى بالمركز الثامن.

وتضم قائمة العشرة الأوائل نخبة من المهاجمين العالميين، حيث يظهر كريستيانو رونالدو في القائمة 4 مرات مع ريال مدريد، مواسم، 2013/ 14 (44 مباراة) و2014/ 15 (45 مباراة) و2015/ 16 (47 مباراة) و2011/ 12 (47 مباراة)، بينما يعد إيرلينج هالاند (موسم 2022/ 23 - 44 مباراة) اللاعب الوحيد من خارج الدوريين الإسباني والألماني بالقائمة.