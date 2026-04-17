11 محاولة فاشلة ترسخ عقدة مبابي مع «الأبطال»

عمرو عبيد (القاهرة)

تتندّر جماهير كرة القدم العالمية، عادةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما حدث قبل موسمين، عقب إصرار كيليان مبابي على تحدي فريقه السابق، باريس سان جيرمان، والرحيل إلى ريال مدريد، بحثاً عن التتويج بدوري أبطال أوروبا وحصد جائزة «الكُرة الذهبية»، لكن «سان جيرمان» حصد الكأس «ذات الأذنين» في نفس موسم خروج مبابي، وفاز زميله السابق، عُثمان ديمبلي، بـ«البالون دور» للمرة الأولى في تاريخه.

وأخفق النجم الفرنسي مع «الريال» مرتين، في البطولة الأوروبية الكُبرى، خلال أول موسمين له داخل «القلعة الملكية»، حيث توقف القطار بكليهما في محطة رُبع النهائي، في كُل مرة، مع هزائم «مُهينة»، إذ خسر في المرتين ذهاباً وإياباً، بواقع 0-3 و1-2 على يد أرسنال، قبل أن يتغلب عليه بايرن ميونيخ 2-1 و4-3 على الترتيب.

لكن «العُقدة» لم تبدأ مؤخراً، سواء مع «باريس» أو «الريال»، لكنها تُطارده منذ 10 سنوات، وجاءت البداية مع موناكو، في موسم 2015-2016، عندما فشل في بلوغ دور المجموعات، وخرج من المُلحق المؤهل إليه، إلا أنه تألق بصورة غير عادية، في عُمر 17 عاماً، مُساهماً بأهدافه في تجاوز عقبتي مانشستر سيتي، وبروسيا دورتموند، نحو نصف نهائي «الأبطال»، في نُسخة 2016-2017، لكن «الحلم الذهبي» ضاع على يد يوفنتوس، الذي فاز على موناكو ذهاباً وإياباً آنذاك.

وعقب انتقاله إلى صفوف «الأمراء»، بدأت مرحلة جديدة لرحلة مبابي في «الشامبيونزليج»، إذ خرج مرتين مُتتاليتين من دور الـ16، في موسمي 2017-2018، و2018-2019، قبل «الفُرصة التاريخية» التي لاحت له في موسم 2019-2020، ببلوغه المباراة النهائية أمام بايرن ميونيخ، إلا أنه، مع نيمار ودي ماريا، لم يتمكنوا من فك شفرة «البافاري»، ليكتفي مبابي ورفاقه بالوصافة.

ثم حاول مبابي مُجدّداً في نُسخة 2020-2021، التي نجح خلالها في الإطاحة ببرشلونة وبايرن ميونيخ، لكن «السيتي» ضربه بقوة في نصف النهائي، بالفوز في المباراتين، ورغم الانتقال التاريخي لـ«الأسطوري»، ليونيل ميسي، الذي كوّن «المُثلث الهجومي» الشهير، «MNM»، مع مبابي ونيمار، إلا أن موسمي 2021-2022 و2022-2023، شهدا إقصاء «الأمراء» من دور الـ16، تارة على يد ريال مدريد، وتارة أخرى أمام «البايرن».

وكان آخر ظهور لمبابي مع «سان جيرمان» في دوري الأبطال، بموسم 2023-2024، قد شهد خروجه من نصف النهائي، بهزيمتين غريبتين «كربونيتين»، على يد بروسيا دروتموند، بنتيجة 0-1 في الذهاب والإياب، تحت قيادة لويس إنريكي، الذي سُرعان ما قاد «الأمراء» إلى النجاح العالمي الكبير، في موسم خروج مبابي، بينما يُعاني النجم الفرنسي كثيراً حتى الآن مع «الملكي».