عدد اليوم
منتخب قفز الحواجز يستعد للمشاركة في مونديال آخن

17 ابريل 2026 20:17

أبوظبي (وام)
يستعد فرسان الإمارات لقفز الحواجز، للمشاركة في بطولة العالم المقررة بمدينة آخن الألمانية، خلال الفترة من 11 إلى 23 أغسطس المقبل.
وقال الفارس عبدالله المري المشارك بصحبة الجواد «مغريغور»، إن البطولة تكتسب أهمية كبيرة نظراً لأنها إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، إلى جانب أهميتها أيضاً في تقييم الأداء قبل دورة الألعاب الآسيوية سبتمبر المقبل في اليابان.
وأوضح أن منتخب قفز الحواجز يشارك للمرة الثانية في البطولة، بعد أول ظهور له في نسخة 2010، بوجود نخبة من الفرسان والفارسات.
وأضاف أن البطولات الدولية الماضية، والمشاركات المتوقعة في المنافسات الأوروبية الصيف المقبل، مرحلة نوعية في مسارات الاستعدادات للبطولة، واختبار جاهزية الفرسان مع خيولهم لخوض التحدي العالمي، والمنافسة على أفضل النتائج، لاسيما أن رياضة قفز الحواجز في الإمارات تشهد نموا كبيرا، ومواكبة عالمية.
ونوه إلى أن فرسان الإمارات اكتسبوا الخبرات الدولية للمشاركة في البطولة، عبر محطات سابقة أبرزها دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وجولات دوري لونجين للأمم بأبوظبي، والبطولات الرفيعة فئة الخمس نجوم، والمنافسات الأوروبية المتنوعة.

