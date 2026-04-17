الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
14 ثانية تفصل دراج «الإمارات» عن صدارة «أو جران كامينيو»

17 ابريل 2026 20:23

مدريد (وام)
واصل البريطاني آدم ييتس، دراج فريق الإمارات، تألقه في سباق "أو جران كامينيو" للدراجات الهوائية، بعدما تقدم إلى المركز الرابع، في الترتيب العام عقب ختام المرحلة الثالثة من السباق التي أقيمت أمس، ليصبح على بعد 14 ثانية من صدارة الترتيب العام.
وجاء تقدم ييتس بعد أداء قوي وهجومي خلال المرحلة التي انتهت في مدينة بادرون، حيث حل في المركز الخامس، في المرحلة، ما مكنه من تقليص الفارق مع متصدر الترتيب العام.
وشهدت المرحلة الثالثة، التي تميزت بمسار شبه مستوٍ، محاولات هجومية مبكرة من عدد من الدراجين، كان من بينهم ييتس، الذي استغل الصعود الرئيسي للمرحلة لفرض إيقاع قوي والانضمام إلى مجموعة المقدمة، التي نجحت في توسيع الفارق عن بقية المتسابقين.
وفي الكيلومترات الأخيرة، انقسمت مجموعة المقدمة، ليواصل ييتس أداءه بثبات حتى خط النهاية، محققاً مركزاً متقدماً أسهم في تحسين موقعه في الترتيب العام.

