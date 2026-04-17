«الإمارات الوطنية للفنون القتالية» تطلق النسخة الثامنة غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، منافسات النسخة الثامنة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، والتي تُقام على مدار يومين بمشاركة واسعة من نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، في حدث يعكس النمو المتسارع الذي تشهده الرياضة على مستوى الدولة.

وأنهى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة كافة الاستعدادات المتعلقة بالجوانب التنظيمية والفنية للبطولة، لضمان خروج الحدث بأفضل صورة، وتوفير بيئة تنافسية مثالية تتيح للمشاركين تقديم مستويات فنية متقدمة، بما يتماشى مع المعايير العالمية التي جعلت من البطولة محطة بارزة في أجندة المنافسات المحلية.

ويشارك في المنافسات لمئات من اللاعبين الذين يمثلون مختلف الفئات العمرية، والتي تشمل فئة الأشبال D (10-11 عاماً)، والناشئين C (12-13 عاماً)، والناشئين B (14-15 عاماً)، والشباب A (16-17 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي الاهتمام بهذه الرياضة.

وتشهد المنافسات نزالات قوية بين نخبة من اللاعبين واللاعبات، وسط إقبال لافت من الأسر وعشاق اللعبة، في ظل الاهتمام المتزايد برياضة الفنون القتالية المختلطة، وما تحظى به من دعم مستمر يسهم في توسيع قاعدة ممارسيها واكتشاف المواهب الواعدة.

وتستحوذ البطولة على اهتمام واسع من جانب الأوساط الرياضية خاصةً على صعيد المدربين والمشرفين، الذين يترقبون متابعة الأداء الفني للمشاركين، وتقييم مستويات الجاهزية البدنية والذهنية، في ظل الدور المهم الذي تمثله البطولة في إعداد الأجيال وصقل المهارات وبناء قاعدة قوية من اللاعبين.

من جانبه، أكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لتطوير كافة جوانب اللعبة بما يخدم الطموحات الوطنية، مشيراً إلى أن الاتحاد يركز على تطوير المسار الفني عبر بناء المهارات تدريجياً من المستويات الأساسية وصولاً إلى النخبة، وتعزيز التميز والجودة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار المنهالي إلى أن رياضة الفنون القتالية المختلطة أصبحت مدرسة متكاملة لتشكيل الشخصية، تجمع بين قيم الانضباط والقوة، والتكتيك والصبر، بما يسهم في إعداد جيل رياضي قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن الاتحاد يواصل العمل على توفير بيئة تدريب وتنافس آمنة ومستدامة، تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، بما يعزز مسيرة التطور ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضات الفنون القتالية.