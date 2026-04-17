«الفجيرة للفنون القتالية» يستضيف «دولية الجودو» و«المبارزة المجمعة»

الفجيرة (وام)

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية استضافة بطولتي الجودو الدولية، والمبارزة المجمعة في الأسبوع الأول من مايو المقبل.

كما كشف عن فتح أبواب التسجيل لاستقطاب المواهب الجديدة في مختلف أنواع الرياضات القتالية، وفق معايير دقيقة لاختيار اللاعبين، وتوزيعهم على الألعاب المختلفة، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وقال نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، إن النادي يحرص على تطوير القدرات للاعبين واللاعبات في الرياضات المختلفة، وتمكينهم من المشاركة في البطولات الدولية، لرفع مؤشرات تصنيفهم الدولي، وفق معايير عالمية تضمن الوصول إلى منصات التتويج.

وأشار إلى عدد من المشاركات المرتقبة للاعب فارس البلوشي واللاعبة الهيام البلوشي في بطولة كأس العالم (سينيور) للمبارزة في مدينة شنغهاي بالصين من 15 إلى 17 مايو المقبل، بوجود نخبة اللاعبين على مستوى العالم وفق التصنيفات الدولية العالية.

كما نوه بمشاركتهما أيضاً في بطولة آسيا (سينيور) بالهند من 19 إلى 24 يونيو، لاسيما أنها تعد من أهم البطولات القارية المؤهلة لترتيب اللاعبين على مستوى آسيا، ثم بطولة العالم (سينيور)، بهونج كونج من 22 إلى 31 يوليو، وتعد إحدى الفعاليات النوعية على مستوى العالم، ومحطة رئيسية في مسيرة اللاعبين التنافسية.

وأوضح أن المشاركات في إطار استراتيجية النادي للمحافظة على التصنيف الدولي للاعبين وتعزيزه، كما إنها خطوة أساسية تمهيداً لمسار التأهيل الأولمبي، من خلال توفير أفضل فرص الاحتكاك والخبرة الدولية للاعبين بما يواكب أعلى المعايير التنافسية، وتطوير المواهب الرياضية من خلال البرامج التدريبية المعتمدة.