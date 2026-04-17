«يويفا» يهدد باستبعاد ميلانو ونابولي من استضافة «يورو 2032»!

معتز الشامي (أبوظبي)

في وقتٍ تتصاعد فيه الشكوك حول جاهزية البنية التحتية في إيطاليا، خرج ميشيل أوفا، المدير التنفيذي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لملف يورو 2032، برسائل طمأنة مشروطة، مؤكداً أن إيطاليا لن تفقد حقها في استضافة البطولة بالشراكة، لكن مع تحذيرات صارمة لمدينتي ميلانو ونابولي بضرورة تلبية المعايير المطلوبة.

وجاءت تصريحات أوفا خلال فعالية أُقيمت في مدينة ميلانو، حيث شدد على أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة دون تأخير، رغم الضغوط التي أحدثتها تصريحات رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين مؤخراً، حين لوّح بإمكانية سحب حق الاستضافة من إيطاليا في حال استمرار ضعف البنية التحتية.

وقال أوفا إن تصريحات تشيفرين "كانت في محلها، وتحمل رسالة واضحة"، مضيفاً أن الأشهر الستة الماضية شهدت تسارعاً كبيراً في وتيرة العمل، ما سمح لثمانية ملاعب بالدخول في دائرة الترشيح. وأكد أن الاتحاد الإيطالي سيختار خمسة ملاعب فقط بحلول منتصف سبتمبر، على أن يتم اعتماد المدن المستضيفة رسمياً في أكتوبر.

لكن الرسالة الأبرز في حديث أوفا كانت موجهة إلى ميلانو ونابولي، حيث أوضح أن عدم استيفاء الشروط الفنية والبنية التحتية، سيعني استبعادهما من قائمة المدن المستضيفة، مهما كان تاريخهما الكروي.

وأشار إلى أن ملعب "أليانز" في تورينو، معقل يوفنتوس، هو الوحيد حالياً الذي يستوفي متطلبات يويفا بشكل كامل من دون الحاجة إلى أعمال تطوير إضافية، بينما فشل ملعب "سان سيرو" في اجتياز التفتيش الأخير، ما يضع ميلانو أمام خيار واحد يتمثل في بناء ملعب جديد في الوقت المحدد، وأضاف أوفا بلهجة حاسمة "إذا لم تبنِ ميلانو ملعباً جديداً، سنستضيف البطولة من دونها. الأمر ذاته ينطبق على نابولي، المعايير واضحة ولا استثناءات"

وتأتي هذه التحديات في وقت حساس، خاصة بعد أن استحوذ ناديا إنتر وميلان رسمياً على منطقة "سان سيرو" قبل أشهر، في صفقة تخضع حالياً لتحقيقات من السلطات الإيطالية، ما قد يعقّد مسار تطوير المشروع الجديد.

ورغم ذلك، أكد أوفا أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الحكومة الإيطالية، مشدداً على أن فقدان حق الاستضافة "ليس خياراً مطروحاً"، لكنه مرهون بمدى الالتزام بالجدول الزمني والتنفيذ الفعلي للمشاريع، في المحصلة، تبدو إيطاليا أمام اختبار حقيقي بين طموح استضافة قارية كبرى، وواقع بنية تحتية تحتاج إلى سباق مع الزمن، حيث لا مكان للتأجيل، ولا مجال للأخطاء.