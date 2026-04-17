أزمة إيطاليا تتفاقم.. أرقام صادمة تكشف سقوط «الكالتشيو» قارياً!

17 ابريل 2026 22:45

معتز الشامي (أبوظبي)
تعيش كرة القدم الإيطالية واحدة من أصعب مراحلها على المستوى القاري، بعدما خلت أدوار نصف النهائي في البطولات الأوروبية الثلاث هذا الموسم من أي ممثل للدوري الإيطالي، في مشهد يعكس بوضوح عمق الأزمة التي تضرب «الكالتشيو» وتتجاوز حدود الأندية لتصل إلى المنتخب الوطني.
وجاء خروج بولونيا وفيورنتينا من ربع نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، ليؤكد انهيار الحضور الإيطالي، خاصة بعد حملة باهتة في دوري أبطال أوروبا شهدت وداع نابولي من دور المجموعات، وفشل إنتر ويوفنتوس في تجاوز الملحق، فيما بلغ أتالانتا دور الـ16 قبل أن يصطدم ببايرن ميونيخ ويغادر المنافسة.
وتكشف الأرقام حجم التراجع الكبير، فمنذ تتويج يوفنتوس بلقب دوري الأبطال عام 1996، لم تحصد الأندية الإيطالية اللقب سوى ثلاث مرات فقط عبر ميلان في 2003 و2007، وإنتر في 2010، الذي يبقى آخر إنجاز إيطالي في البطولة منذ 16 عاماً.
وخلال آخر ستة مواسم، خرجت أندية الدوري الإيطالي في أربع مناسبات من دور الـ 16، بينما لم تشهد السنوات العشر الأخيرة سوى وصول يتيم إلى نصف النهائي عبر روما في 2018، باستثناء نهائيي يوفنتوس.
أما في الدوري الأوروبي، فالفجوة الزمنية كانت أكثر قسوة، إذ احتاجت الأندية الإيطالية إلى 25 عاماً بين تتويج بارما عام 1999 ولقب أتالانتا في 2024، مع خسارة إنتر وروما للنهائي في 2020 و2023.
وعلى مستوى دوري المؤتمر، توّجت روما في 2022، وبلغت فيورنتينا النهائي مرتين دون تتويج.
وترى صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» أن الأزمة لا تقتصر على النتائج، بل تمتد إلى أسلوب اللعب، حيث تعاني الفرق الإيطالية أمام الخصوم ذوي الإيقاع العالي، في ظل اعتماد مبالغ فيه على التنظيم التكتيكي على حساب المهارة الفردية، وأضافت الصحيفة بسخرية لاذعة أن «الدوري الإيطالي ربما يمتلك أعلى نسبة تمريرات ناجحة في أوروبا، لكنها بلا مخاطرة»، في إشارة إلى الأسلوب الحذر الذي يقتل الإبداع، وهذا النهج انعكس أيضاً على المنتخب الإيطالي، الذي يواجه التحديات ذاتها، وسط تراجع واضح في إنتاج المواهب القادرة على صناعة الفارق.
من جانبه قدم المدرب المخضرم فابيو كابيللو قراءة أكثر قسوة، مؤكداً أن الأزمة مرشحة للاستمرار، محدداً مشكلتين رئيسيتين وهي، كثرة تدخل الحكام التي تقطع نسق المباريات، ونقص الجودة الفنية لدى اللاعبين، وقال كابيلو «الكرة الإيطالية بحاجة للعودة إلى الأساس، حيث يجب أن نعطي الأولوية للمهارة قبل التكتيك، وأن نرفع سرعة اللعب، لأن الآخرين يلعبون بضعف سرعتنا».
وأشار إلى أن لاعبين لم يكونوا نجوماً بارزين في الدوري الإنجليزي، مثل ماكتوميناي وهويلوند ومالين، نجحوا سريعاً في إيطاليا، لأن «البيئة هنا أسهل»، وهو ما يكشف الفجوة في مستوى التنافس.
وختم كابيلو بتحذير واضح، متفقاً مع كارلو أنشيلوتي، بأن الكرة الإيطالية فقدت حتى ميزتها التاريخية في الدفاع، قائلاً: «كنا أساتذة الدفاع في أوروبا والعالم، أما اليوم فنحاول البناء من الخلف فنؤذي أنفسنا، ولم نعد ننتج مدافعين حقيقيين»، وفي ظل هذه المعطيات، تبدو إيطاليا أمام مفترق طرق حاسم، إما العودة إلى جذور قوتها مع تطويرها، أو استمرار التراجع في مشهد لا يليق بتاريخها الكروي العريق.

