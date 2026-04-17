التعادل السلبي مع بلوزداد يمنح الزمالك تأشيرة نهائي الكونفدرالية

القاهرة (رويترز)

تأهل الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد تعادله ​سلبياً مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في إياب قبل النهائي، بفوزه 1-صفر في مجموع المباراتين.

وصعد ⁠الزمالك إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، وتوج باللقب ​مرتين في عامي 2019 و2024.

ويعيش الزمالك ​موسماً ‌مميزاً، يتصدر فيه ترتيب ⁠مرحلة التتويج بلقب ​الدوري المصري الممتاز، وصعد إلى نهائي الكونفدرالية، رغم معاناته من إيقاف قيد اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأزمة مالية ‌طاحنة.

وتقاسم الفريقان السيطرة في الشوط الأول، مع ‌أفضلية نسبية لصاحب الأرض، الذي ظن أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 26، بعد ركلة حرة نفذها ​أحمد فتوح وقابلها المهاجم عدي الدباغ بضربة رأس في الشباك.

لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديوالمساعد.

وبدأ الفريق الجزائري الشوط الثاني بضغط متواصل، في ‌محاولة للتسجيل في مرمى المهدي ​سليمان حارس مرمى الزمالك.

وسدد عبد الرحمن مزياني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة، مرت بجوار ​القائم، وبعدها بدقيقة واحدة ‌سدد ⁠مزياني مرة ‌أخرى لكن الكرة مرت ‌بجوار القائم أيضا.

وأطلق الدباغ تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ⁠في الدقيقة 53، لكن فريد شعال حارس مرمى ​شباب بلوزداد أبعد الكرة ببراعة.

وجاءت أخطر فرصة لشباب بلوزداد في الدقيقة 81، عندما استقبل لطفي بوصوار الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة من مسافة قريبة، لكن حارس الزمالك أبعدها ​في الوقت المناسب.