الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل السلبي مع بلوزداد يمنح الزمالك تأشيرة نهائي الكونفدرالية

17 ابريل 2026 22:59

القاهرة (رويترز)
تأهل الزمالك المصري إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد تعادله ​سلبياً مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري في إياب قبل النهائي، بفوزه 1-صفر في مجموع المباراتين.
وصعد ⁠الزمالك إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، وتوج باللقب ​مرتين في عامي 2019 و2024.
ويعيش الزمالك ​موسماً ‌مميزاً، يتصدر فيه ترتيب ⁠مرحلة التتويج بلقب ​الدوري المصري الممتاز، وصعد إلى نهائي الكونفدرالية، رغم معاناته من إيقاف قيد اللاعبين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأزمة مالية ‌طاحنة.
وتقاسم الفريقان السيطرة في الشوط الأول، مع ‌أفضلية نسبية لصاحب الأرض، الذي ظن أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 26، بعد ركلة حرة نفذها ​أحمد فتوح وقابلها المهاجم عدي الدباغ بضربة رأس في الشباك.
لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديوالمساعد.
وبدأ الفريق الجزائري الشوط الثاني بضغط متواصل، في ‌محاولة للتسجيل في مرمى المهدي ​سليمان حارس مرمى الزمالك.
وسدد عبد الرحمن مزياني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين من نهاية الاستراحة، مرت بجوار ​القائم، وبعدها بدقيقة واحدة ‌سدد ⁠مزياني مرة ‌أخرى لكن الكرة مرت ‌بجوار القائم أيضا.
وأطلق الدباغ تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ⁠في الدقيقة 53، لكن فريد شعال حارس مرمى ​شباب بلوزداد أبعد الكرة ببراعة.
وجاءت أخطر فرصة لشباب بلوزداد في الدقيقة 81، عندما استقبل لطفي بوصوار الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها بقوة من مسافة قريبة، لكن حارس الزمالك أبعدها ​في الوقت المناسب.

أخبار ذات صلة
45 ألف متفرج في مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بالكونفيدرالية
الأهلي و الزمالك.. قمة ساخنة في الدوري المصري مطلع مايو المقبل
الزمالك
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نادي شباب بلوزداد
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية في محركات البحث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذّر من روابط وهمية تنتحل صفة جهات حكومية
اليوم 16:25
شعار المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
الإمارات تشهد تقلبات جوية من السبت إلى الأربعاء
اليوم 23:10
جوارديولا عن مواجهة أرسنال: لو كان بإمكاني شراء الثقة من المتجر لفعلت!
الرياضة
جوارديولا عن مواجهة أرسنال: لو كان بإمكاني شراء الثقة من المتجر لفعلت!
اليوم 23:09
تصريحات رانييري تصدم جاسبيريني!
الرياضة
تصريحات رانييري تصدم جاسبيريني!
اليوم 23:01
التعادل السلبي مع بلوزداد يمنح الزمالك تأشيرة نهائي الكونفدرالية
الرياضة
التعادل السلبي مع بلوزداد يمنح الزمالك تأشيرة نهائي الكونفدرالية
اليوم 22:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©