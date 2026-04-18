كوفنتري سيتي.. عودة للبريميرليج بعد 25 عاماً

لندن (رويترز)

أنهى كوفنتري سيتي غياباً دام 25 عاماً عن الدوري الإنجليزي الممتاز ​لكرة القدم بتعادله 1-1 على ملعب بلاكبيرن روفرز، ليضمن صعوده من دوري الدرجة الثانية .

وكان كوفنتري بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان صعوده لدوري الأضواء حسابياً، وتمكن فريق المدرب فرانك لامبارد متصدر الدوري، من إدراك التعادل بفضل هدف من ضربة رأس بواسطة ⁠بوبي توماس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب إيوود بارك.

وافتتح بلاكبيرن التسجيل بعد ​وقت قصير من بداية الشوط الثاني بهدف من تسديدة بدلت اتجاهها للياباني ريوييا موريشيتا.

وانطلقت احتفالات ​الصعود بعد ضربة ‌رأس توماس، وأشعلت صفارة النهاية الاحتفالات على أرض الملعب ⁠فضلاً عن ​مشاهد جنونية بين 7500 مشجع سافروا لمشاهدة المباراة.

ويتصدر كوفنتري الترتيب برصيد 86 نقطة من 43 مباراة متقدماً بفارق 13 نقطة عن ميلوال صاحب المركز الثالث الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به.

وتتصارع أندية إبسويتش تاون وميلوال وساوثامبتون وميدلسبره على المركز الثاني المؤهل مباشرة للدوري الممتاز.

وقال لامبارد لاعب وسط تشيلسي وإنجلترا السابق لشبكة سكاي سبورتس ‌التلفزيونية "كانت لحظة لا تصدق (عندما سجل توماس الهدف). كنا نعلم أننا اقتربنا من الصعود، لكن ‌تحقيق ذلك بعد 25 عاما، يا للروعة! إنه أمر مذهل. ما مرت به (الجماهير)".

وكان هذا أول صعود للامبارد لاعب وسط تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق كمدرب، وبدا عليه التأثر الشديد عندما استوعب هذا الإنجاز.

وقال "هذا ناد كروي جاد. ​حقق هؤلاء اللاعبون إنجازاً فريداً. هذا من أفضل الأشياء التي حدثت لي.

"كنت محظوظاً لأنني شاركت ضمن فرق تشيلسي العظيمة وفزت بألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا، لكنني فخور جدا بأن أكون مدربهم لأنني حققت هذا الإنجاز".

وبالإضافة إلى استعادة مكانته بين أندية دوري الأضواء لأول مرة منذ جيل كامل، سيكون للصعود تأثيراً مالياً هائلاً على كوفنتري - النادي الذي مر بأوقات عصيبة منذ هبوطه.