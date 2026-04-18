مبادرة فرديناند وزوجته تُلهم المجتمع وتعزّز النشاط في دبي

دبي (الاتحاد)

شهدت دبي فعالية رياضية مميزة استضافها نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ريو فرديناند وزوجته كيت فرديناند، حيث نظّما تمريناً مجتمعياً مفتوحاً شارك فيه أكثر من 100 شخص في أجواء حماسية على الشاطئ. وجاءت هذه المبادرة بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي أسلوب حياة صحي وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

وتضمّن البرنامج مجموعة متنوعة من التمارين، من بينها تمارين الضغط واللياقة الجماعية، ما أتاح للمشاركين من مختلف الأعمار والفئات الاستمتاع تجربةً رياضيةً مليئةً بالطاقة والتحفيز. كما حرص ريو فرديناند على التفاعل المباشر مع الحضور، ما أضفى طابعاً شخصياً ومميزاً على الحدث.

أوضحت كيت فرديناند أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المتواصلة في مجال الصحة والعافية من خلال منصتها الخاصة، والتي تُركّز على تعزيز التوازن الجسدي والنفسي عبر الحركة وممارسة الرياضة. كما أشارت إلى أن هذه الفعالية تمثّل بداية لسلسلة من الأنشطة المستقبلية في مجال العافية.

من جانبه، أكد ريو فرديناند أن الهدف من الفعالية هو التحفيز على الحركة ومواجهة ضغوط الحياة اليومية، خاصة مع تزايد أنماط العمل المكتبي والجلوس لفترات طويلة. وأضاف أن الرياضة لا تسهم فقط في تحسين اللياقة البدنية، بل تلعب دوراً مهماً في دعم الصحة النفسية وزيادة الشعور بالسعادة.

وفي ختام الفعالية، التقط الزوجان الصور التذكارية مع المشاركين وتبادلا الأحاديث معهم حول أهمية الحفاظ على نمط حياة نشط، في مشهد يعكس روح المجتمع الحيوية التي تجعل دبي وجهة عالمية رائدة في مجالات الصحة والعافية والفعاليات الرياضية.