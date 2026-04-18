16 نقطة تفصله عن مبابي.. كين يغازل الحذاء الذهبي منفرداً

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد الفوز بجائزة الحذاء الذهبي إنجازاً بالغ الأهمية بالنسبة للمهاجمين، ودليلاً قاطعاً على تفوّقهم في مجالهم. كما يعد الفوز بهذه الجائزة في أي من الدوريات الأوروبية الكبرى إنجازاً باهراً، ولكن هناك جائزة واحدة في كرة القدم للأندية تتفوق على جميع الجوائز الأخرى، وهي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، وفاز كيليان مبابي بالجائزة المرموقة الموسم الماضي، بتسجيله 31 هدفاً في الدوري الإسباني، محققاً بذلك 62 نقطة.

وتُضرَب جميع الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، والدوري الفرنسي) في معامل اثنين، نظراً لأن معامل هذه الدوريات هو اثنان، أما الأهداف في الدوريات المصنفة بين المركز السادس والثاني والعشرين فتُضرب في معدل 1.5، بينما في جميع الدوريات الأدنى من ذلك تُضرب في واحد فقط.

وفي موسم 2011/12، تمكّن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حصد 100 نقطة، مسجّلاً 50 هدفاً في الدوري. وبالمجمل، فاز ميسي بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 6 مرات.

ومع اقتراب نهاية موسم 2025/ 26، يبدو أن المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي ستكون شرسة للغاية، حيث لا يزال العديد من الهدافين البارزين يتنافسون على اللقب.

لكن مَنْ سيفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسم 2025/26؟

يتصدر القائمة حالياً، وبفارق كبير، هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ، الفائز بالجائزة في موسم 2023/ 24، حيث سجّل الإنجليزي 31 هدفاً في الدوري الألماني، أي ما يعادل 62 نقطة. يليه مباشرة نجم ريال مدريد، مبابي، حامل الجائزة، برصيد 23 هدفاً في الدوري الإسباني و46 نقطة.

ويحتل إيرلينج هالاند، ماكينة أهداف مانشستر سيتي، الفائز بالجائزة في موسم 2022/ 23، المركز الثالث برصيد 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز و44 نقطة. ويتنافس الفائزون الثلاثة بالجائزة في المواسم الثلاثة الماضية على المراكز الثلاثة الأولى.

ثم يأتي مهاجم برينتفورد، إيجور تياجو، في المركز الرابع برصيد 21 هدفاً و42 نقطة. وقد حطّم بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد في البريميرليج للاعب برازيلي.

وفي المركز الخامس، يأتي اسم مفاجئ آخر هو مهاجم مايوركا، فيدات موريكي، برصيد 21 هدفاً و42 نقطة. يليه ديون بيلجو، لاعب دينامو زغرب، برصيد 25 هدفاً و37.5 نقطة.

ويحتل لويس سواريز، لاعب سبورتينج لشبونة، المركز السابع برصيد 24 هدفاً و36 نقطة. ويحتلّ دينيز أونداف، لاعب شتوتجارت، المركز الثامن برصيد 18 هدفاً و36 نقطة. ويُكمل ألكسندر كاتاي، لاعب النجم الأحمر، وأياسي أويدا، لاعب فينورد، قائمة العشرة الأوائل برصيد 23 هدفاً و34.5 نقطة.