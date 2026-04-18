الموسم الصفري شبح يطارد ريال مدريد

18 ابريل 2026 11:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يواجه ريال مدريد خطر إنهاء موسم 2025-2026 دون ألقاب بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، وتضاؤل آماله في الليجا، وخسارة لقب السوبر، وتوديعه منافسات كأس الملك، في وقت سابق من الموسم.
وأقال النادي تشابي ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في جدة، وودّع بعدها كأس ملك إسبانيا من الدور الثاني أمام ألباسيتي، من الدرجة الثانية، في المباراة الأولى لألفارو أربيلوا.
وفشل ريال مدريد في تحقيق أحد أهم أهدافه الرئيسية لهذا الموسم، بعد هزيمته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، حيث ودّع البطولة التي كانت تاريخياً نقطة قوّته التنافسية وعلامته المميزة.
ومع هذا الإقصاء، أضاع الفريق بقيادة أربيلوا آخر فرصة حقيقية له للفوز بلقب هذا الموسم، في ظل هذا السيناريو، يتزايد القلق، وهناك احتمال حقيقي لإنهاء الموسم دون أي ألقاب.
وفي الدوري الإسباني، لا يبدو الوضع مشجّعاً لريال مدريد، حيث لا يزال الفريق في المركز الثاني خلف برشلونة، بفارق 9 نقاط، مع تبقِّي 7 مباريات على نهاية المسابقة.
ورغم وجود فرصة حسابية، إلا أن الأمر يبدو صعباً، إنْ لم يكن مستحيلاً، فأداء الفريق الأخير لا يبشّر بالخير. ففي آخر مباراتين من الموسم، خسر 2-1 أمام ريال مايوركا وتعادل 1-1 مع جيرونا، وفقد الفريق ثبات مستواه في المراحل الحاسمة من الليجا، ولم يَعُد يملك زمام مصيره في سباق اللقب.
وأقرب مثال لموسم بلا ألقاب يعود إلى موسم 2020 /21، تحت قيادة زين الدين زيدان. تمكّن الفريق من البقاء في المنافسة حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني - محقّقاً المركز الثاني - ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يُقصى على يد تشيلسي.
وكان أداء الفريق في بطولات الكأس متذبذباً، فقد خرج مبكراً من كأس ملك إسبانيا، ولم يترك بصمة تُذكر في كأس السوبر الإسباني. وعلى عكس ذلك العام، لم يتمكن الفريق الحالي حتى من بلوغ نصف نهائي البطولات الأوروبية.
ولا يمكن إنكار أوجه التشابه بين الموسمين، والذي يُبرز تراجعاً ملحوظاً في مستوى ريال مدريد التنافسي، فقد مهّدت الهزيمة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر، والخروج من دور الـ16 في كأس الملك الطريق لموسم متذبذب، ولم تُفلح فيه حتى التغييرات في الجهاز الفني في تغيير الوضع، وفي هذه المرحلة الأخيرة، بدأت احتمالية إنهاء العام من دون ألقاب تكتسب وزناً أكبر.

فيفا يندّد: أسعار النقل في نيوجيرسي تهدد المونديال
صنز وماجيك إلى «الأدوار الإقصائية» في «السلة الأميركية»
أنشيلوتي يضع «روشتة» علاج الكرة الإيطالية!!
النمسا تبدأ مرحلة تشغيل مركبات ذاتية القيادة في البيئات الحقيقية
كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تدشّن غداً النسخة الـ33 من تونس
